Расширить присутствие лоукостеров на популярных авиамаршрутах поручил президент Казахстана

Президент Казахстана отметил, что слабая логистическая связанность мест отдыха влияет не только на внутренний туризм, но и на приток гостей из-за рубежа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

“Почти 90% иностранных туристов прибывают в Казахстан из соседних стран СНГ. Из дальнего зарубежья туристов пока мало. При этом международные исследования показывают, что более 70% путешественников предпочитают посещать места отдыха в пределах 4 часов полета. То есть Казахстан может быть весьма привлекателен для туристов из Китая, Индии, стран Восточной Азии, Ближнего Востока. При этом необходимо учитывать специфические моменты, связанные с национальным менталитетом зарубежных туристов, их интересы и запросы, а не подходить ко всем туристам с единой программой. Для этого нужны квалифицированные кадры и желание качественно работать. В принципе, в течение 5 лет мы можем удвоить и даже утроить количество туристов. Надо развивать воздушный транспорт. В первую очередь, нужно расширить присутствие лоукостеров на популярных авиамаршрутах. Сейчас их доля в структуре пассажирских авиаперевозок Казахстана составляет всего 21%. Для сравнения, в Грузии и Азербайджане данный показатель составляет 56% и 37% соответственно. Кроме того, бизнес сталкивается с постоянными изменениями на рынке авиаперевозок и отсутствием времени для адаптации. По данным палаты "Атамекен", в текущем году алакольское направление осталось без субсидируемых авиарейсов, о чем туроператоры узнали накануне начала сезона”, – подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что этот год объявлен годом туризма Казахстана в КНР. Он указал на важность использования как туристического, так и культурного потенциала нашей страны для привлечения большего количества туристов из Китая, при этом уделяя особое внимание развитию туризма на приграничных территориях.

Правительству совместно с акимами приграничных областей дано поручение подготовить расположенные близ границы населенные пункты к приему туристов, в срочном порядке завершить модернизацию погранично-пропускных пунктов Бахты и Кольжат, а также наладить постоянный контроль за обеспечением безопасности туристов, посещающих нашу страну.