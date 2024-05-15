Расширить перечень образовательных программ по сельской квоте предложил депутат

Депутат мажилиса Магеррам Магеррамов в депутатском запросе министру науки и высшего образования Саясату Нурбеку обратил внимание на недостаточное количество образовательных программ по сельской квоте, передаёт BaigeNews.kz.

"Совсем недавно получены официальные данные, согласно которым от паводков пострадало порядка 70 населенных пунктов, подавляющее большинство из которых сельская местность. Считаем, что поставленные главой государства задачи могут быть решены посредством выделения общеобразовательных грантов по сельской квоте. Ведь сельская квота — это специально выделенный для выпускников сельских школ грант по особенно востребованным в сельской местности специальностям", - сказал депутат на заседании мажилиса.

Согласно представленным Министерством данным за 2021-2023 годы, в рамках сельской квоты завершили обучение 7771 человек, из них 2606 человек трудятся в сельской местности, а 3601 человек были освобождены от выполнения обязательств в соответствии с условиями, установленными Законом "Об образовании". Из 1564 человек, имеющих задолженность перед государством, решения судов вынесены в отношении лишь 36 человек, сообщил депутат.

"Полученные данные свидетельствуют о недобросовестном отношении компетентного органа к бюджетным средствам. Исходя из представленных данных, учитывая, что 1528 человек имеет задолженность перед государством, общая сумма задолженности только за три года предположительно может составлять сумму свыше 3 миллиардов тенге с учетом минимальных затрат на обучение одного лица", - сказал депутат.

По его словам, в 2021 году 16 процентов, в 2022 году 35 процентов, в 2023 году 26 процентов грантов по сельской квоте для граждан, предназначенных для обучения по образовательным программам, способствующим социально-экономическому развитию села, остались неосвоенными.

В 2021 году 32 процентов, в 2022 году 27 процентов, в 2023 году 23 процентов абитуриентов не набрали пороговый балл или выбрали специальности, не входящие в сельскую квоту. Из этого следует, уточнил депутат, что абитуриенты не выбирают специальности, выделенные для грантов по сельской квоте.