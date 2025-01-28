Расширенное заседание правительства под председательством Президента состоится 28 января
Будут подведены итоги социально-экономического развития страны.
Сегодня, 10:16
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Сегодня, 10:16Сегодня, 10:16
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28 января 2025 года под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание Правительства Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz
В ходе заседания будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2024 год и сформулированы ключевые задачи Правительства на предстоящий период.
Будут заслушаны доклады Премьер-министра Олжаса Бектенова, председателя Национального банка Тимура Сулейменова и акимов ряда регионов.
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