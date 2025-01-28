  • 28 Января, 11:32
  • BAIGENEWS

Расширенное заседание правительства под председательством Президента состоится 28 января

Будут подведены итоги социально-экономического развития страны.

Сегодня, 10:16
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Расширенное заседание правительства под председательством Президента состоится 28 января Сегодня, 10:16
Сегодня, 10:16
439

28 января 2025 года под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание Правительства Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz

В ходе заседания будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2024 год и сформулированы ключевые задачи Правительства на предстоящий период.

Будут заслушаны доклады Премьер-министра Олжаса Бектенова, председателя Национального банка Тимура Сулейменова и акимов ряда регионов.

Самое читаемое

Наверх