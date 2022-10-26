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akorda.kz Сегодня, 20:58
83
Фото: akorda.kz

Расширение сотрудничества обсудили госсоветники Казахстана и Кыргызстана

Госсоветники Казахстана и Кыргызстана Ерлан Карин и Суйунбек Касмамбетов обсудили вопросы развития культурно-гуманитарных связей между странами и расширения взаимного сотрудничества в этих сферах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Ерлан Карин отметил, что за последние годы две страны совместно реализуют множество культурных и научных проектов. Всё это свидетельствует об особом характере казахско-кыргызских отношений и о нашем намерении укреплять стратегическое партнерство с Кыргызстаном.

Кроме того, государственный советник РК остановился на сути и значении политических реформ, проводимых по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева. В частности, он разъяснил содержание конституционных реформ, итоги республиканского референдума, значение предстоящих выборов.

Суйунбек Касмамбетов отметил, что в Кыргызстане высоко оценивают проводимые в Казахстане реформы и желают их успешной реализации.

Госсекретарь КР проинформировал о масштабном праздновании в Кыргызстане 175-летия Абая Кунабаева и 125-летия Мухтара Ауэзова. Кроме того отмечено, что благодаря проведению 19 мероприятий с участием казахских и кыргызских деятелей искусств, культурные связи двух стран получили дальнейшее развитие.

 

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#политика
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:58
83
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