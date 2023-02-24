Расширение сети инсультных центров, по 10 соток земли гражданину. Что ещё обещают избирателям кандидаты в мажилис

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Кандидат в депутаты мажилиса от ОСДП по партийному списку Нурлан Ауесбаев провёл в Астане агитационную встречу с жителями жилого массива "Өндіріс".

Политик отметил, что ОСДП намерена ввести Стандарт качества жизни казахстанцев. В нём будут учтены потребность человека в полноценном питании, одежде, лекарствах, коммунальных услугах, получении информации, отдыхе. Для каждой отдельной группы граждан, выявленной в ходе исследований, будут разработаны специальные программы по достижению ключевых показателей.

Члены республиканского предвыборного штаба партии AMANAT прибыли в Восточно-Казахстанскую область.

В Зайсане члены штаба встретились с коллективом районной многопрофильной больницы, обсудив меры по развитию здравоохранения, отраженные в предвыборной программе партии "Вместе с народом!".

Председатель AMANAT Ерлан Кошанов отметил, что партия уделяет особое внимание данной сфере, особенно в сельской местности.

По его словам, система обязательного медстрахования и работа Фонда медицинского страхования будут усовершенствованы. Медики будут защищены от профессиональных рисков, вырастет число грантов на подготовку медицинских работников узкой специализации, включая детских врачей. Все медицинские вузы будут иметь свои клиники.

Партия будет добиваться расширения сети инсультных центров и центров коронарного вмешательства, а также доведения доли современного оборудования во всех организациях здравоохранения до 70 процентов.

Аманатовцы также встретились с общественностью Зайсанского и Тарбагатайского районов. Акцент дискуссий был сделан на развитии транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры в приграничных населённых пунктах.

Предвыборная программа партии предполагает обеспечение 500 приграничных, отдалённых и труднодоступных сёл страны Интернетом с помощью казахстанских спутников связи.

Партия обещает обеспечить строительство и реконструкцию автодорог областного и районного значения. Для 100-процентного обеспечения доступа населения к водоснабжению партия намерена добиться строительства новых водохранилищ и реконструкции действующих.

Предвыборное турне партии Respublica продолжилось в Шымкенте. Там состоялась встреча с молодёжью города, в рамках которой лидеры объединения, кандидаты в депутаты выступили перед аудиторией в 2 000 человек и рассказали о своих идеях, целях и предложениях.

Средний возраст членов партий – 37 лет. Это один из факторов, привлекающих молодую аудиторию.

В этот же день состоялась встреча с представителями интеллигенции и бизнеса, в которой поучаствовали более 1 000 человек.

25 февраля в Шымкенте запланированы встречи лидеров Respublica и кандидатов в депутаты с трудовыми коллективами металлургических предприятий ТОО "Ferrum Vtor", ТОО "Цвет мет", ТОО "ST temir".

Партия не ограничивается традиционными формами агитации. К примеру, единомышленники, которые не успели встретиться с лидерами объединения в Таразе, догнали автобус ReBus на машинах, чтобы лично поговорить с партийцами. После лидеры партии вышли в незапланированный прямой эфир в социальных сетях и ответили на комментарии всех граждан. Люди писали всё, что думают, а также без стеснения задавали самые прямые и каверзные вопросы.

Партия открыла республиканский штаб и 20 региональных штабов. Теперь все казахстанцы, желающие ознакомиться с предвыборной программой или получить ответы на интересующие вопросы, имеют возможность сделать это в любое время.

Представители филиала партии "зелёных" "Байтақ" провели встречу с коллективом "Уральского коммунального государственного учреждения по охране лесов и животного мира".

Общественники ознакомились с работой учреждения, кандидаты разъяснили собравшимся свои программы. Кандидат в депутаты областного маслихата Тлеккабыл Шаяхметов поделился мнением об экологии Казахстана, а кандидат в депутаты мажилиса Лариса Жаксылыкова рассказала о необходимости пропаганды переработки мусора среди населения.

Встреча была полезной для обеих сторон.

Кандидат в депутаты мажилиса, заместитель председателя партии НПК Асхат Асылбеков провёл встречи с жителями Тараза, трудовым коллективом поликлиники и жителями села Момышулы Жуалынского района.

На мероприятии в Доме культуры были подняты разные вопросы, в том числе исполнительной власти и судебной системы.

Асхат Асылбеков заявил, что акимы и судьи должны избираться народом.

На встрече с сельчанами партиец представил предвыборную программу, в которой отмечено, что НПК идет на выборы с целью изменить сложившуюся систему, при которой все блага чувствует на себе лишь небольшая группа граждан.

По его словам, в Казахстане порядка 100 миллионов гектаров "неработающих" земель сельхозназначения. Каждому гражданину необходимо выдать по 10 соток в городе и по 25 - в ауле.

Народная партия предлагает безвозмездно предоставить гражданам Казахстана по рождению право краткосрочного землепользования сельхозземель на семь лет на площади от 5 до 500 гектаров. Человек может зарегистрировать фермерское хозяйство в форме ИП и вместе с членами семьи заниматься производством. Допускается нанимать сезонных работников. Необходимо дать каждому гражданину, желающему заниматься сельским хозяйством, право пожизненного землепользования в форме аренды от государства, заявил представитель партии.

Народная партия Казахстана предлагает пересмотреть проекты по программе "Ауыл – Ел бесігі" и высвободившиеся средства направить на масштабную застройку тысячи перспективных сёл по аналогии с молодёжной стройкой.

В ходе встречи также были подняты вопросы пенсионной системы, образования, поддержки многодетных и другие. НПК выступает за принятие отдельной госпрограммы по строительству бесплатного жилья для многодетных семей в сельской местности.