Расширен список профессий, которые позволят иностранцам получить ВНЖ в Казахстане
Сегодня, 10:34
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Сегодня, 10:34Сегодня, 10:34
121Фото: e-xecutive.ru
Министерство труда приказом от 3 мая 2024 года утвердило новый перечень востребованных профессий для получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в нашей стране, передаёт BaigeNews.
В новый перечень вошла 51 специальность (ранее в списке было всего 21).
В частности, в новом списке гинекологи, педиатры, врачи лучевой диагностики, ряд IT-специальностей (разработчик мобильных приложений и компьютерных игр, инженер по искусственному интеллекту, программист приложений, специалист по информационной безопасности), а также работники сферы креативных индустрий (графический дизайнер, художник-иллюстратор, звукооператор, видеомонтажер) и другие.
Приказ вводится в действие с 21 мая 2024 года.