Расширен список профессий, которые позволят иностранцам получить ВНЖ в Казахстане

Министерство труда приказом от 3 мая 2024 года утвердило новый перечень востребованных профессий для получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в нашей стране, передаёт BaigeNews.

В новый перечень вошла 51 специальность (ранее в списке было всего 21).



В частности, в новом списке гинекологи, педиатры, врачи лучевой диагностики, ряд IT-специальностей (разработчик мобильных приложений и компьютерных игр, инженер по искусственному интеллекту, программист приложений, специалист по информационной безопасности), а также работники сферы креативных индустрий (графический дизайнер, художник-иллюстратор, звукооператор, видеомонтажер) и другие.

Приказ вводится в действие с 21 мая 2024 года.