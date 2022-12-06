"Рассчитываю на поддержку всех тружеников". Кумар Аксакалов обратился к костанайцам

Фото: Instagram_qumaraqsaqalov

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов опубликовал в своём Instagram-аккаунте обращение к жителям региона, передаёт BaigeNews.kz.

"Дорогие костанайцы! Я рад вернуться в родной край, чтобы вместе с вами его развивать. Рассчитываю на тесное взаимодействие с общественностью, на поддержку всех тружеников. Моё детство прошло в Узунколе, а школьные годы – в Аркалыке. Трудовую деятельность начинал в Сарыколе. А с жителями районов Беимбета Майлина и Мендыкаринского прошли непростые годы становления новой истории страны. Поработал в южном, центральном и северном регионах страны. Буду использовать все знания и опыт на благо родного края, опираясь на профессионализм и ответственность каждого из вас! Успехов нам с вами, дорогие земляки!" - написал аким.

До этого назначения Кумар Аксакалов был акимом Северо-Казахстанской области.