"Рассадники инфекций" - казахстанский пульмонолог о кальянах и вейпах

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В последнее время много говорится о губительном воздействии электронных сигарет на здоровье. Общественность активно выступает за их запрет. Корреспондент BaigeNews.kz решил узнать мнение врача, работа которого непосредственно связана с заболеваниями лёгких.

Врач-пульмонолог Алма Сыздыкова рассказала, что изначально такие электронные устройства были созданы, чтобы с их помощью ингалировать лекарственные вещества. Потом всё это перетекло в другое русло - якобы они помогают избавиться от курения. Но как показала практика – это не так.

"В вейпах также содержится никотин и эта зависимость никуда не уходит. В них также много различных канцерогенов и других вредных веществ, которые неблагоприятно влияют на лёгочную ткань, вызывая острое повреждение клеток. Сейчас мы можем видеть опыт других стран. В той же Америке в 2019-2021 годах забили тревогу из-за роста заболевания EVALI (болезнь вейперов) - повреждение лёгких, которое лечится только при помощи трансплантации лёгких", - сказала она.

Сыздыкова рассказала, что совместно с центром формирования ЗОЖ врачи и преподаватели столичного медуниверситета проводят образовательно-просветительские лекции для школьников старших классов о вреде вейпинга:

"Школьники проявляют заинтересованность, задают очень правильные вопросы. Например, спрашивают, что вреднее: вейпы или сигареты, как влияют вейпы на организм детей. А ещё часто задают вопрос - как бросить, если уже есть зависимость, к кому обращаться".

Пульмонолог отметила, что дети воспринимают такие лекции положительно, в отличие от взрослых.

"На своих страницах в Инстаграм мы сталкиваемся с хейтом. Взрослые люди отрицают вред вейпов и пишут, что мы финансово заинтересованы. На самом деле это не так, мы не получаем никакой финансовой выгоды. Эти лекции мы проводим на общественных началах", - сказала Сыздыкова.

Ещё один опасный источник никотина - кальян.

"Во-первых, в них тоже может содержаться никотин. И его доза гораздо выше. Другое дело, что кальяны не курят каждый день. Во-вторых, вейпы и кальяны опасны тем, что их использование никак не регламентируется: на содержание вредных веществ, ограничения по возрасту и так далее", - отметила эксперт.

Пульмонолог назвала кальяны и вейпы рассадниками инфекций.

"Кальяны опасны ещё тем, что они не одноразовые. Так можно подхватить множество инфекций - туберкулёз, ковид, различные грибковые заболевания. Вейпы – это тот же рассадник инфекций. Даже если его использует один человек, он курит его несколько дней, соответственно там в жидкости создается такая среда, в которой размножаются грибки и бактерии", - рассказала она.

Доктор Сыздыкова развеяла маркетинговые мифы о вейпах.