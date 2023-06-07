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  • "Рассадники инфекций" - казахстанский пульмонолог о кальянах и вейпах
BaigeNews.kz Сегодня, 20:40
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Сегодня, 20:40
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Фото: BaigeNews.kz

"Рассадники инфекций" - казахстанский пульмонолог о кальянах и вейпах

В последнее время много говорится о губительном воздействии электронных сигарет на здоровье. Общественность активно выступает за их запрет. Корреспондент BaigeNews.kz решил узнать мнение врача, работа которого непосредственно связана с заболеваниями лёгких.

Врач-пульмонолог Алма Сыздыкова рассказала, что изначально такие электронные устройства были созданы, чтобы с их помощью ингалировать лекарственные вещества. Потом всё это перетекло в другое русло - якобы они помогают избавиться от курения. Но как показала практика – это не так.

"В вейпах также содержится никотин и эта зависимость никуда не уходит. В них также много различных канцерогенов и других вредных веществ, которые неблагоприятно влияют на лёгочную ткань, вызывая острое повреждение клеток. Сейчас мы можем видеть опыт других стран. В той же Америке в 2019-2021 годах забили тревогу из-за роста заболевания EVALI (болезнь вейперов) - повреждение лёгких, которое лечится только при помощи трансплантации лёгких", - сказала она.

Сыздыкова рассказала, что совместно с центром формирования ЗОЖ врачи и преподаватели столичного медуниверситета проводят образовательно-просветительские лекции для школьников старших классов о вреде вейпинга:

"Школьники проявляют заинтересованность, задают очень правильные вопросы. Например, спрашивают, что вреднее: вейпы или сигареты, как влияют вейпы на организм детей. А ещё часто задают вопрос - как бросить, если уже есть зависимость, к кому обращаться".

Пульмонолог отметила, что дети воспринимают такие лекции положительно, в отличие от взрослых.

"На своих страницах в Инстаграм мы сталкиваемся с хейтом. Взрослые люди отрицают вред вейпов и пишут, что мы финансово заинтересованы. На самом деле это не так, мы не получаем никакой финансовой выгоды. Эти лекции мы проводим на общественных началах", - сказала Сыздыкова.

Ещё один опасный источник никотина - кальян. 

"Во-первых, в них тоже может содержаться никотин. И его доза гораздо выше. Другое дело, что кальяны не курят каждый день. Во-вторых, вейпы и кальяны опасны тем, что их использование никак не регламентируется: на содержание вредных веществ, ограничения по возрасту и так далее", - отметила эксперт.

Пульмонолог назвала кальяны и вейпы рассадниками инфекций.

"Кальяны опасны ещё тем, что они не одноразовые. Так можно подхватить множество инфекций - туберкулёз, ковид, различные грибковые заболевания. Вейпы – это тот же рассадник инфекций. Даже если его использует один человек, он курит его несколько дней, соответственно там в жидкости создается такая среда, в которой размножаются грибки и бактерии", - рассказала она.

Доктор Сыздыкова развеяла маркетинговые мифы о вейпах.

"Производителя вейпов заявляют, что в них нет никотина. Однако никотин содержится во многих из них. Есть безникотиновые, но они встречаются достаточно редко. Это никак не контролируется, человек не может быть уверен, что там нет никотина. Поэтому создаётся зависимость. Плюс человек не понимает, сколько он выкуривает за день, поэтому дозировка может быть даже выше, чем при курении обычных сигарет. Почему вейпы так популярны? Это удобно, красиво, легко скрыть. Нет никакого запаха. В них добавляют различные ароматизаторы, различные пищевые добавки, которые якобы безопасны для организма. Но на самом деле пищевые добавки безопасны, когда ты их ешь, но не когда ты их вдыхаешь", - заключила она.

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Журналист
Сегодня, 20:40
221
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