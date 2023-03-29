Распыление перцового баллончика в школе: дети доставлены в больницу

Фото: newgrodno.by

В Алматы ученик девятого класса на перемене распылил перцовый баллончик, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"29 марта в ЦОУ ДП города Алматы поступило сообщение о том, что ученик 9-го класса общеобразовательной школы №96, расположенной в Алмалинском районе, на перемене в уборной комнате распылил перцовый баллончик, что вызвало реакцию у находящихся рядом учащихся", - говорится в сообщении.

Семь учеников доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

"По данному факту отделом полиции при УП Алмалинского района будут приняты меры в отношении родителя учащегося в соответствии со статьёй 127 КоАП РК", - добавили в полиции.

Кроме того, материал по инциденту будет вынесен на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних.