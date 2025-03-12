Медеуский районный суд Алматы рассмотрел уголовное дело в отношении Р., обвиняемого в совершении побоев, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно материалам дела, в январе этого года между подсудимым и потерпевшей возник словесный конфликт у входа в магазин, расположенный в жилом доме. Спор продолжился во дворе, где Р. нанес телесные повреждения женщине. Экспертиза установила, что у потерпевшей были ссадины на лице, что квалифицируется как легкий вред здоровью.

Прокурор в суде потребовал признать подсудимого виновным и назначить штраф. Однако сам Р. свою вину не признал, утверждая, что нанесённые повреждения не были умышленными. По его словам, если бы он действительно хотел причинить ущерб, последствия были бы более серьёзными. Также подсудимый указал на то, что именно потерпевшая стала инициатором конфликта, выражаясь нецензурно и пытаясь применить силовой приём.

Суд, изучив доказательства и материалы дела, признал Р. виновным в совершении уголовного проступка и назначил штраф в размере 20 МРП.

Приговор ещё не вступил в законную силу.