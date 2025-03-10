В Туркестанской области задержали подозреваемых в разжигании религиозной розни и распространении экстремистских материалов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Операцию по задержанию провели сотрудники подразделения по противодействию экстремизму совместно с КНБ.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подозреваемые сплотились в группу на основе радикальных религиозных вероубеждений. Публиковали в социальных сетях высказывания, унижающие достоинство и оскорбляющие религиозные чувства граждан иных вероисповеданий. Для обоснования своих вероубеждений распространяли среди населения аудио и видеоматериалы, ранее признанные судом экстремистскими", — сообщили в МВД.

Во время по местам жительства и работы подозреваемых изъято более 20 единиц религиозной литературы, наркотические средства, незаконно хранящееся оружие с боеприпасами и другие вещественные доказательства. Лидеры группы с санкции суда арестованы.