Распространителей экстремистских материалов задержали в Туркестанской области
Изъято более 20 единиц религиозной литературы и наркотики.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Туркестанской области задержали подозреваемых в разжигании религиозной розни и распространении экстремистских материалов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
Операцию по задержанию провели сотрудники подразделения по противодействию экстремизму совместно с КНБ.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подозреваемые сплотились в группу на основе радикальных религиозных вероубеждений. Публиковали в социальных сетях высказывания, унижающие достоинство и оскорбляющие религиозные чувства граждан иных вероисповеданий. Для обоснования своих вероубеждений распространяли среди населения аудио и видеоматериалы, ранее признанные судом экстремистскими", — сообщили в МВД.
Во время по местам жительства и работы подозреваемых изъято более 20 единиц религиозной литературы, наркотические средства, незаконно хранящееся оружие с боеприпасами и другие вещественные доказательства. Лидеры группы с санкции суда арестованы.
"Продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенных преступных деяний, - отметили в ведомстве. Департамент по противодействию экстремизму МВД РК.
Самое читаемое
- Что происходит с LRT в Астане и когда возобновится строительство
- Автоледи погибла в жутком ДТП на трассе Павлодар – Семей
- В МВД рассказали новые подробности расследования дела о захвате заложницы в аэропорту Алматы
- Актриса из Казахстана впервые удостоена престижной премии "Фигаро"
- Отказал двигатель: казахстанцы поблагодарили пилотов за профессиональное приземление