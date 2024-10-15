Распространение фейков затрудняет ход расследования – МВД об убийстве Ш.Болата

На площадке региональной службы коммуникаций Алматинской области проходит пресс-конференция, посвященная текущему состоянию расследования преступления, совершенного в Талгарском районе, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов в своем выступлении напомнил об ответственности за сохранение прав и свобод человека, включая презумпцию невиновности.

"Сейчас очень много идет домыслов в средствах массовой информации. Некоторые блогеры и даже официальные средства массовой информации делают поспешные, порой субъективные выводы. Каждый распространенный недостоверный слух требует нашего опровержения. Это серьезно затрудняет работу средств оперативной группы, на которую и без того оказывается колоссальное общественное давление", - сказал Аленов

Напомним, в Алматинской области расследуют убийство 16-летнего Шерзата Болата. Трагедия произошла в ночь на 3 октября в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб. Задержаны семеро подозреваемых.

Ночью 12 октября неизвестные подожгли дом, принадлежавший родным убитого подростка. Теперь семье погибшего полиция обеспечила круглосуточную охрану. Позже в МЧС рассказали подробности тушения пожара, а Генпрокурор РК взял расследование на личный контроль.

Акимат Алматинской области обещал помочь семье с восстановлением дома после пожара.

Накануне отец Шерзата Каржаубай Нурымов записал видеообращение, в котором выразил надежду, что правоохранительные органы не оставят без наказания виновных в смерти его сына.

На место поджога приезжал первый заместитель министра внутренних дел страны. Аким Алматинской области провёл заседание оперативного штаба.

Позже первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов и прокурор Алматинской области Берик Адамов отчитались о ходе расследования по факту поджога дома в Талгарском районе.