Жителя Усть-Каменогорска, расплатившегося за мандарины сувенирной купюрой, осудили за мошенничество, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

11 февраля мужчина нашёл на автобусной остановке сувенирную купюру номиналом 10 000 тенге, на которой имелась надпись "банк приколов". Мужчина направился в овощной киоск, расположенный поблизости, взял там ананас и мандарины на 3 000 тенге и расплатился сувенирной купюрой.

"У продавца возникли сомнения, поскольку купюра была мятая, но покупатель заверил, что она настоящая, просто супруга постирала её вместе с джинсами. Надпись "банк приколов" на обратной стороне купюры продавец заметила не сразу, а когда заметила, вызвала полицию", – рассказали в пресс-службе суда.

Суд назначил горожанину год ограничения свободы.

В 2024 году на территории Казахстана из оборота изъято около 2 000 фальшивых банкнот на общую сумму свыше 80 миллионов тенге. Осуждены 8 человек, занимавшихся изготовлением и сбытом поддельных купюр. Фальшивые доллары сбывали в Казахстане и Кыргызстане члены транснациональной ОПГ.