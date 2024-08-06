Расписание выступлений казахстанской сборной на Олимпиаде-2024 на 6 августа
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Представлена программа выступлений казахстанской сборной на 6 августа на Олимпиаде-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz.
6 августа выступают 11 спортсменов по 5 видам спорта (лёгкая атлетика, гребля на байдарках и каноэ, греко-римская борьба, скалолазание, бокс). Разыгрываются медали в лёгкой атлетике в дисциплине 3000 метров с препятствиями (Нора Джеруто)
В боксе в весе 50 кг Назым Кызайбай выступает в полуфинале, в остальных двух видах спорта идёт квалификационный период.
Таким образом, 6 августа Казахстан будет участвовать в разыгрывании одного комплекта медалей по одному виду спорта.
Лёгкая атлетика
В дисциплине 110 м с барьерами выступает Давид Ефремов в утешительном раунде.
В дисциплине 3000 метров с препятствиями Нора Джеруто вышла в финал.
Гребля на байдарках и каноэ
Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров выступают в квалификации в дисциплине МС2 500 метров.
Мария Бровкова и Руфина Искакова выступают в квалификации в дисциплине WC2 500 метров.
Сергей Токарницкий и Бекарыс Раматулла выступают в квалификации в дисциплине МК2 500 метров.
Греко-римская борьба
Демеу Жадраев выступает в весе 77 кг в квалификации.
Скалолазание
Амир Маймуратов выступает в дисциплине скорость в квалификации.
Бокс
Назым Кызайбай в весе 50 кг прошла в полуфинал соревнования, в бою встречается с Ву Ю (Китай), чемпионкой мира-2023 в весе 52 кг и чемпионкой АИ-2023.
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