Расписание выступлений казахстанской сборной на Олимпиаде-2024 на 6 августа

Представлена программа выступлений казахстанской сборной на 6 августа на Олимпиаде-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz.

6 августа выступают 11 спортсменов по 5 видам спорта (лёгкая атлетика, гребля на байдарках и каноэ, греко-римская борьба, скалолазание, бокс). Разыгрываются медали в лёгкой атлетике в дисциплине 3000 метров с препятствиями (Нора Джеруто)

В боксе в весе 50 кг Назым Кызайбай выступает в полуфинале, в остальных двух видах спорта идёт квалификационный период.

Таким образом, 6 августа Казахстан будет участвовать в разыгрывании одного комплекта медалей по одному виду спорта.

Лёгкая атлетика

В дисциплине 110 м с барьерами выступает Давид Ефремов в утешительном раунде.

В дисциплине 3000 метров с препятствиями Нора Джеруто вышла в финал.

Гребля на байдарках и каноэ

Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров выступают в квалификации в дисциплине МС2 500 метров.

Мария Бровкова и Руфина Искакова выступают в квалификации в дисциплине WC2 500 метров.

Сергей Токарницкий и Бекарыс Раматулла выступают в квалификации в дисциплине МК2 500 метров.

Греко-римская борьба

Демеу Жадраев выступает в весе 77 кг в квалификации.

Скалолазание

Амир Маймуратов выступает в дисциплине скорость в квалификации.

Бокс

Назым Кызайбай в весе 50 кг прошла в полуфинал соревнования, в бою встречается с Ву Ю (Китай), чемпионкой мира-2023 в весе 52 кг и чемпионкой АИ-2023.