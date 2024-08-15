Раскрыто происхождение алтарного камня Стоунхенджа

Алтарный камень Стоунхенджа проделал долгий путь, прежде чем стать частью памятника на юге Англии, заявили ученые, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. Исследование показало, что его привезли из Шотландии.

Алтарный камень находится в центре Стоунхенджа и представляет собой зеленоватую плиту из песчаника. Он также известен как Камень 80. Он "утоплен" в землю, а два других камня лежат перпендикулярно друг другу.

Вес камня составляет 6 тонн, длина – около 4,9 м. Археологи не могут сказать, был ли он изначально уложен таким образом или стоял вертикально и позднее упал. Но его положение точно совпадает с положением Солнца в дни солнцестояний.

Группа исследователей из Университета Кертина в Австралии провела химический анализ песчаника и выявила аномально высокое содержание бария. Такой состав был нетипичен для близлежащих месторождений.

Затем ученые проанализировали минеральные зерна, уделив особое внимание циркону, апатиту и рутилу. Изотопное датирование показало, что некоторые зерна циркона образовались 4-2,5 млрд лет назад, более "молодые" – 1,6-1 млрд. Возраст апатита и рутила оценили в 470-458 млн лет.

Химический профиль совпал только с одним месторождением камня. Результаты показали, что алтарный камень мог быть добыт из горных пород Оркадского бассейна в Шотландии, за 750 км от Стоунхенджа.

Открытие поставило ученых перед вопросом, каким образом люди эпохи неолита доставили огромную глыбу на такое большое расстояние. Возможно, они использовали сложные транспортные средства, о которых мы сейчас ничего не знаем, сообщает Nature.