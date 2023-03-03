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Instagram/lenarybakina Сегодня, 07:57
144
Сегодня, 07:57
144
Фото: Instagram/lenarybakina

Раскрыто огромное состояние Елены Рыбакиной и ее доходы

Состояние первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной составляет три миллиона долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.
 
Как сообщает финансовый портал CAknowledgе, анализ проведён на основе данных, полученных из различных интернет-ресурсов, в числе которых Wikipedia, Forbes, Bloomberg.

"Елена Рыбакина - казахстанская теннисистка, состояние которой на 2023 год составляет около трех миллионов долларов. Елена Рыбакина - многообещающая профессиональная теннисистка из Казахстана, которая произвела фурор на международной теннисной арене. Она уже добилась больших успехов в своей молодой карьере", - пишет портал. 

Ежемесячный доход первой ракетки Казахстана оценивается в 40 тысяч долларов, а годовой - в полмиллиона долларов.

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#спорт #теннис #деньги
BaigeNews.kz
Сегодня, 07:57
144
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