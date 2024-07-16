Раскрыт секрет успеха Шавката Рахмонова в UFC
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Менеджер топового полусредневеса UFC из Казахстана Шавката Рахмонова Саят Абдрахманов рассказал о том, в чем заключается секрет успеха "Номада" в смешанных единоборствах, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.
"Шавкат — прирожденный боец. У него очень хорошо развиты инстинкты в поединке. Он уникален тем, что у него рекорд 18-0, и все 18 побед — досрочные. Такого бойца больше нет на таком высоком уровне. Это где-то и физические данные, антропометрия. Он очень высокий, жилистый, крепкий боец. Я сам с ним боролся, если он схватит тебя за шею... Он очень быстрый, ты чувствуешь давление и желание сдаться", — сказал в эфире подкаста Dope Soz Абдрахманов.
Напомним, что свой последний бой Шавкат Рахмонов провел в декабре прошлого года, в нем он удушающим приемом во втором раунде победил американца Стивена Томпсона.
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