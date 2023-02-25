Раскрыт секрет успеха легендарной казахстанской скрипичной школы

Фото: Альберт Ахметов

Сегодня во всем мире известны имена казахстанских музыкантов, в том числе скрипачей. Более того, прародителем современной скрипки считается древний казахский струнно-смычковый инструмент кобыз, а о том, что на современной скрипке играл Жаяу-Муса, написано немало. Но все же, у многих до сих пор остался вопрос, в чем секрет успеха современных скрипачей из Казахстана на мировой сцене. Корреспондент BaigeNews.kz отправился за ответами туда, где по сути начиналась современная скрипичная школа Казахстана.

Республиканская средняя специализированная музыкальная школа-интернат имени Куляш Байсеитовой, расположенная в Алматы, в этом году отмечает свой 75-летний юбилей. Появившись в 1948 году как часть музыкально-хореографического комбината, со временем школа обрела своё здание и мировую славу: каждый второй известный казахстанский музыкант — выпускник этого учебного заведения.

Айман Мусаходжаева, Марат Бисенгалиев, Гаухар Мурзабекова, Арман Мурзагалиев, Алёна Баева, Жамиля Серкебаева, Аида Аюпова, Ержан Кулибаев, Динара Базарбаева — список знаменитых на весь мира казахстанских скрипачей, окончивших Байсеитовскую школу, можно продолжать долго. Сегодня наших исполнителей на скрипке уважают и ждут во всем мире. А когда-то все было иначе.

Первая профессиональная альтистка-казашка Куляш Мулдагалиева поступила в Байсеитовскую школу в год её основания в класс скрипки и является её первой выпускницей. Она до сих пор преподаёт на отделении скрипки и альта, здоровья и жизненных сил ей не занимать. Можно с уверенностью сказать, что на её глазах росла современная скрипичная школа Казахстана

"Я, как первая ученица школы, могу сказать, что время тогда было очень тяжёлое, послевоенное. Сами понимаете, 1948 год, всего 3 года назад закончилась война. Вы можете представить, какие у нас были данные. Нынешних учеников не сравнить с нами, сейчас они намного быстрее, шустрее. Например, скрипичный концерт Зейца уже играют во 2 и 3 классе, а я играла его в 5 классе, не раньше. Время было другое. Понятно, что и педагогов своих не было, поэтому приглашались из Москвы, Ленинграда, Киева. Но только совместный, можно сказать, "труд" педагогов и нас, учеников, привёл к тому, что мы сейчас имеем, к той школе, которой мы сейчас и гордимся", - сказала Куляш Мулдагалиева.



Ее первым учителем в школе был выпускник Московской консерватории Вениамин Хесс. Он разглядел в девочке с непростым характером будущего педагога, который воспитает целую плеяду талантливых музыкантов-альтистов.

"Не знаю, почему, но он всегда говорил мне: "Куленька, все будет хорошо", ни разу не сказал Куляш. Ему так нравилось. Он был очень строгим, но меня лелеял, был для меня как второй отец. А другие его боялись, даже Олег Шульпяков (в будущем - первый учитель Марата Бисенгалиева, известный скрипичный методист — Авт.). Когда Хесс шел по коридору, все сразу разбегались по классам, усердно репетировали. Хесс даже с теми, кто хорошо играл, чаще всего был строгим. Я однажды спросила его, почему он такой строгий, на что он ответил: "Пусть боятся, будут ещё лучше играть", - вспомнила Куляш Мулдагалиева.

Уже в Алматинской консерватории, в 1953 году, её перевели на альт к Якову Фудиману, приглашенному из Свердловска. Он стал основателем альтовой школы Казахстана.

Возвращаясь к скрипачам. Если вспомнить, у кого в школе учились знаменитые скрипачи Казахстана, дорога в большинстве случаев приведет к Хессу — одни учились в школе напрямую у него, другие — у его учеников. Но при этом нельзя не отметить и других профессоров, стоявших у истоков современной скрипичной школы Казахстана, не только на уровне средне-специального образования, но и высшего. Это Иосиф Коган, Иосиф Лесман, Константин Бабаев, Балым Кожамкулова и многие другие, которые также внесли свою лепту в педагогику отечественного скрипичного исполнительства. Их ученики сегодня бережно передают традиции своим ученикам. С открытием в 1964 году в Алматы второй в Казахстане Республиканской средней специализированной школы-интерната (имени Жубановой) обучение детей музыке получило новый виток развития. Действовавшие параллельно обычные Детские музыкальные школы и колледжи (училища) дополнили пирамиду детского и молодёжного музыкального образования, венцом которой является консерватория.

Отец и мать скрипачей

Если Хесс - "отец" многих скрипачей Казахстана, то "мамой" считается его выпускница по алматинской консерватории Нина Патрушева. Она начала работать в Байсеитовской школе ещё в 1951 году будучи студенткой, и трудилась до 90 лет (до лета 2015 года). Уйти ей пришлось по состоянию здоровья.

Профессор КазНУИ Раиса Мусаходжаева, выпускница Байсеитовской школы по классу Нины Патрушевой, вспоминает, что учеников Хесса всегда отличала отличная выучка и высокое техническое мастерство.

"Вениамин Соломонович (Хесс - Авт) не терпел ничего, что выходило за рамки, все в игре его учеников должно было быть так, как должно быть. И у Нины Михайловны (Патрушевой — Авт) такие же требования были, и у другого его ученика - Бориса Леонтьевича (Дуброва - Авт). Теперь мы, ученики Нины Михайловны, передаём эти знания своим ученикам, наши ученики — это уже как "внуки" Нины Михайловны. Наша школа передаётся из поколения в поколение, преемственность скрипичная сохраняется. И это очень важно, надеюсь, так будет и дальше, мы сохраним нашу уникальность", - отметила Раиса Мусаходжаева.

Тяжелое послевоенное время, безусловно, накладывало свой отпечаток на музыкальное образование.

Скрипачка и педагог Айнур Утемисова, выпускница школы по классу Дуброва, рассказала, что несмотря на окружающую действительность, педагоги находили возможности создать в классе правильную атмосферу для занятий.

"Дубров - фронтовик, он понимал и видел, что за годы войны было потеряно многое. Но он не уставал повторять, что если у ребенка есть желание учиться, а у преподавателя — учить, и у них хорошие взаимоотношения, то можно добиться хороших результатов. Я жила в интернате. Перед уроком он сначала меня вёл на буфет, а потом только мы шли на урок. Не слышала от учителя грубых нотаций, грубого слова и тем более повышенного голоса. Ему удавалось убедить ученика простым добродушным отношением, простым тихо сказанным словом", - вспоминает Айнур Утемисова.

Правильный досуг

Важно отметить, что талантливых детей, одарённых му

зыкально, приглашали в Байсеитовскую школу со всего Казахстана — комиссия, в которую входили Ахмет Жубанов, Мукан Тлеубаев, Нургиса Тлендиев и другие известные музыканты, выезжали в отдалённые аулы, наиболее талантливых приглашали в Байсеитовскую школу, которая имеет в своем распоряжении интернат. А уже в школе-интернате деток встречали, как дома. И даже досуг у детей был очень интересным — телефонов, понятно, не было, а вечеринки и дискотеки юные музыканты устраивали себе сами.

Куляш Мулдагалиева, жившая во время учёбы в интернате, поведала, что это был один из самых запоминающихся периодов в жизни.

"У нас был хореограф, он нас учил танцевать старинные танцы. По субботам и воскресеньям нам устраивали танцы до утра. Тогда у нас был патефон и несколько пластинок. До утра танцевали в зале, помню. Вечерами мы были театралами, у нас был воспитатель, проявивший свой режиссёрский талант. Мы такие спектакли играли, ставили Тургенева "Три сестры", с нами в одном спектакле играли воспитатели и преподаватели. Костюмы напрокат находили благодаря дружбе завинтернатом с педагогом по вокалу из консерватории. Участвовали все, развитие было творческое, всестороннее", - отметила Мулдагалиева.

Сами педагоги тоже не оставались в стороне, и делились друг с другом своим опытом. Например, выпускница Нины Патрушевой Светлана Абдусадыкова, работавшая с 1965 года, жила в одном районе с Борисом Дубровым и преподавателем фортепиано Валентиной Тартышной, поэтому после уроков они шли пешком через весь город, обсуждая методику преподавания. Несмотря на долгую дорогу от школы до микрорайонов — около полтора часов, темы для разговора не иссякали.

По-семейному

О педагогах все ученики вспоминают с большой любовью. 72-летний Рафаэль Хисматулин закончил Байсеитовскую школу в 1968 году по классу Бориса Дуброва. Позже обучения в Ленинградской консерватории в 1973 году он вернулся в Алма-Ату и до 1991 года работал здесь завкафедрой скрипки в консерватории, был концертмейстером в оркестре. В 1991 году был приглашен концертмейстером в Мариинский театр в Санкт-Петербург, в 1998 году уехал на ПМЖ в Испанию, где по приглашению Королевской оперы стал её концертмейстером. Сейчас преподает в Высшей школе музыки в Мадриде.

Вспоминая своего школьного педагога-фронтовика Дуброва, Хисматулин говорит о нём как о человеке огромной эрудиции, любознательном, грамотном профессионале, который постоянно самосовершенствовался.

"Он на уроках сам играл на скрипке, показывал всё личным примером. И в то же время, было видно, что ему самому интересно то, что он говорил", - вспомнил Хисматулин.

Скрипичный класс педагога для Хисматулина был больше, чем просто классом.

"У Дуброва мы попали в большую семью как будто. Ученики, аккомпаниатор и сам Дубров. Необычайно живой, энергичный и деятельный, его глаза были живые, излучали постоянный интерес к предмету, к нам, малышам. Семья была не только в классе. Мы были у него в гостях, Фарида Каримовна (супруга Дуброва - Авт) готовила нам что-то вкусное, за столом мы говорили о музыке и скрипке, это тоже давало нам профессиональные знания", - сказал Хисматулин.

Детским педагогом надо родиться

Неужели раньше дети все были такими трудолюбивыми, а сейчас молодёжь не хочет ничего, кроме соцсетей? Живые свидетели прошлой эпохи отмечают, что и раньше увлечь детей занятиями музыкой было делом непростым.

"Это жизнь, ничего не поделаешь. Вы думаете, маленькие мальчики раньше горели желанием часами заниматься, пока их сверстники бегали на улице, гоняли в футбол? Нет, конечно. Но педагоги, чтобы не потерять талант, использовали различные способы, чтобы увлечь учеников музыкой и мотивировать их на занятия. И сейчас в своей педагогической деятельности понимаю, что учеников нужно поощрять, где-то угостить сладостями, или сводить в школьный буфет на обед. Девочкам рассказываю, что они будут выступать в красивых платьях, как принцессы. И тогда на вдохновении ученик открывается, старается", - призналась Мусаходжаева.

Ещё один секрет в том, что педагоги стремились к тому, чтобы ученики получали знания не только по специальности. Сама система РССМШИ построена так, что ученики изучают не только игру на музыкальных инструментах и теоретические предметы. Крепкие знания, полученные здесь же по общеобразовательным дисциплинам, открывают выпускникам большие возможности.

Раиса Мусаходжаева призналась, что когда даёт мастер-классы в Австрии, ей говорят, что у нее берлинское произношение на немецком языке.

"А это все благодаря нашей учительнице по немецкому языку Жанне Эдмундовне, которая заставляла нас работать над произношением слов на немецком языке. Оказывается, это был берлинский акцент", - вспоминает Мусаходжаева.

Автор этих строк имел честь учиться по специальности "альт" у Куляш Мулдагалиевой, а теперь, благодаря музыкальному опыту и знаниям, полученным по языку и литературе, нашел свой путь в журналистике.

В основе педагогики в казахстанской скрипичной школе - следование всем традициям скрипичного исполнительства и в то же время индивидуальный подход к каждому ученику, чтобы раскрыть его сильные стороны и дать дорогу на большую сцену.

И всё же, несмотря на профессионализм и человеческие качества, Рафаэль Хисматулин считает, что секрет казахстанской скрипичной школы не только в знаниях, но и в количестве талантливых, одарённых от природы детских педагогов.

"Детский педагог, особенно по музыке, отличается от других существенно. Чем? Любовью! Без этого ни один детский педагог не состоится. Надо очень сильно любить детей, любить свое дело, и очень любить то, чем ты занимаешься. Весь процесс обучения маленького начинающего скрипача — это что-то особенное, и не все могут этим заниматься. Лично я поработал немного в родной школе и понял, что я не могу работать с детьми. И начал работать со студентами. Детским педагогом нужно родиться, я считаю. И только так можно быть успешным учителем", - поделился Хисматулин.

Конечно, в послевоенное время было нелегко, и дети особенно нуждались в отеческой и материнской любви. Но и в нынешнее время такое взаимодействие педагогов с учениками не выглядит анахронизмом.

Например, Куляш Мулдагадиева добавила, что и сейчас, продолжая традиции педагогов своего времени, со всеми своими выпускниками держит связь, хотя многие из них сейчас учатся, живут и/или работают не только в родном Казахстане, но и в Хорватии, Бельгии, Индии, России.

Музыканты-альтисты - Владимир Косьяненко, Михаил Булгаков, Анжим Медетбаева, Айжан Бекенова, Дария Барлыбаева, Алуа Сабо, Надир Мурат, Дильназ Еркин и многие другие с удовольствием присылают своей учительнице - Куляш Мулдагалиевой, видео своих выступлений, делятся хорошими новостями и периодически встречаются для обмена новостями и опытом. И это лишний раз демонстрирует, что сохранять хорошие традиции можно и нужно, несмотря ни на что.

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