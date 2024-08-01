Раскрылась неожиданная причина снятия казахстанской спортсменки с Олимпиады-2024

Триатлонистка из Казахстана Екатерина Шабалина пожаловалась на то, что отравилась водой из Сены во время Олимпиады в Париже, передаёт BaigeNews со ссылкой Sports.kz.

По ее словам, во время заплыва она несколько раз получила удар по голове, из-за чего захлебнулась водой из реки. После первого круга ее начало тошнить, а затем вырвало, пишет Ura.ru.

Как стало известно, медики выписали Шабалиной лекарства. При этом отмечается, что Олимпиада в Париже стала для нее первой.