На очередном правительственном часе в Мажилисе РК рассматриваются вопросы совершенствования системы обязательного социального медицинского страхования, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметила депутат Мажилиса Дания Еспаева, за последние 3 года расходы на здравоохранение выросли в 2,8 раза, а уровень удовлетворенности населения качеством услуг снизился до 47 процентов.

"Несмотря на то, что объемы финансирования данной отрасли увеличились, остаются нерешенные системные проблемы. Это низкая заинтересованность населения в обязательном социальном страховании, что приводит к потере доверия населения к данной системе, ее эффективности; слабость уровня цифровизации отрасли, приводящая к недостаткам в управлении финансами, фальсификациям; нечеткость распределения двух пакетов финансирования, приводящая к административным трудностям при оплате медицинских услуг; недостаточное финансирование отрасли в связи с ростом потребления медицинских услуг, ростом инфляции и низкими тарифами на медицинские услуги", - сказала она.

По словам депутата, наметилась тенденция перехода всех медицинских организаций от принципа "пациентоориентированности" к принципу "доходоориентированности".

Также Еспаева отметила, что проблемы и перспективы развития системы обязательного социального медицинского страхования обсуждались на правительственном часе в октябре 2023 года. По его итогам Министерству здравоохранения были даны конкретные рекомендации, но большая часть осталась невыполненной.