Расходы на здоровье одного казахстанца увеличены с 56 до 122 тысяч тенге

Фото: strategy2050.kz

Расходы на здоровье на одного жителя страны увеличились с 56 тысяч тенге до 122 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев на брифинге СЦК.

Он добавил, что карманные или частные расходы казахстанцев снизились с 33 процента в 2017 году до 27 процентов в 2022 году, что составляет сокращение на 5,5 процента. Это означает реальную экономию для семейных бюджетов, которую можно направить на другие цели, такие как образование детей, отдых или бытовые расходы.

Султангазиев подчеркнул, что границы ОСМС расширяются с каждым годом, как в денежном выражении, так и в объемах оказываемых медицинских услуг.

По его словам, если в 2019 году было оказано всего около 20 миллионов консультаций узких специалистов и диагностических исследовании, то в прошлом году застрахованные пациенты смогли получить 142 миллиона медуслуг, включая врачебные приемы, лабораторные анализы и инструментальную диагностику.

"Впервые взрослым пациентам стало доступно медицинская реабилитация при сердечно-сосудистых, неврологических, онкологических заболеваниях и травмах. Всего 253 тысяч взрослых и детей получили медреабилитацию в стационарах. Дополнительно профинансировано 4 тысяч операций по замене суставов, стоимость каждого случая составляет 1,5 миллиона тенге. По программам ЭКО 7 000 пар получили шансы стать родителями и уже 3 200 детей родились. В прошлом году выполнено рекордное количество стентирований сосудов - 25 тысяч операций проведено пациентам с глубокими сердечными патологиями", - отметил в своем выступлении первый вице-министр, подчеркивая роль ОСМС в удовлетворении потребностей каждого пациента в медпомощи.

Говоря о динамике финансирования здравоохранения, Султангазиев обратил внимание, что суммы, направленные в пакете ОСМС на консультативно-диагностические услуги, показывают рост с 25 тенге до 364 миллиардов тенге в текущем году - в 14 раз, расходы на высокотехнологичные медицинские услуги увеличились в 3,5 раза, с 24 тенге до 84 миллиардов тенге.