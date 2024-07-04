Расходы казахстанский семей на комуслуги ощутимо выросли

В первом квартале текущего года домашние хозяйства РК расходовали на коммунальные услуги, содержания жилья и ремонт в среднем 59,6 тыс. тг, на 10,8% больше, чем в первом квартале прошлого года, передаёт BaigeNews со ссылкой на Energyprom. Это примерно 19,9 тыс. тг за месяц, против 17,9 тыс. тг годом ранее.

В региональном разрезе наибольшие расходы понесли жители столицы: 103,7 тыс. тг на домохозяйство, на 6,5% больше, чем в январе–марте 2023 года, и на 73,8% больше, чем в среднем по стране.

Немалые суммы отдают также домохозяйства Алматы (79,4 тыс. тг в квартал, или 26,5 тыс. тг в месяц) и Карагандинской области (67,4 тыс. тг, или 22,5 тыс. тг). А вот меньше всего за коммунальные услуги, содержания жилья и ремонт отдают жители Абайской (38,7 тыс. тг в среднем на домашнее хозяйство в квартал), Восточно-Казахстанской (39,6 тыс. тг) и Атырауской (42,4 тыс. тг) областей.

Наибольший годовой рост затрат в секторе отмечен в Жетысуской области (на 29,4%, до 44,6 тыс. тг на семью в квартал), наименьший рост — в Шымкенте (всего на 0,7%, до 59,5 тыс. тг).

Тем временем цены для населения на жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива по итогам мая текущего года выросли на 0,9% за месяц и на 17,6% за год.

В том числе в месячной динамике цены на услуги по вывозу мусора выросли на 6,1%, стоимость электроэнергии поднялась на 1,8%, услуг по обслуживанию и ремонту жилых помещений — на 1,7%, водоотведения — на 0,2%. Стоимость содержание жилья, горячей воды и газа, транспортируемого по распределительным сетям, осталась неизменной. Стоимость холодной воды даже немного снизилась (на 0,3%), как и отопления (на 0,4%).

В годовой динамике цены на услуги по водоотведению выросли сразу на 43,9%, холодная вода подорожала на 35,9%, горячая вода — на 35%, отопление — на 33%, электроэнергия — на 31,4%, вывоз мусора — на 31,2%, услуги по обслуживанию и ремонту жилых помещений — на 10,8%, содержание жилья — на 10,1%, газ, транспортируемый по распределительным сетям — на 9,1%.

В региональном разрезе в месячной динамике цены на жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли сильнее всего в Костанайской области (на 2,9%), Астане (на 2,7%) и Алматы (1,3%). Наименьший месячный рост отмечен в Акмолинской и Улытауской областях (на 0,1% в каждой), а в двух регионах страны — Алматинской и Кызылординской областях — цены остались на прежнем уровне. В трёх областях цены снизились: в Актюбинской — на 0,7%, в Павлодарской — на 0,2%, в Туркестанской — на 0,1%.

В годовой динамике сильнее всего рост цен ощутили жители Атырауской (на 33,4%), Актюбинской (на 27,3%) и Павлодарской (на 26,2%) областей. Наименьший годовой рост цен в секторе отмечен в Улытауской (на 5,7%), Кызылординской (на 9,8%) и Туркестанской (на 12,1%) областях.

В 2023 году среди опрошенных насчёт благоустройства жилья 11,7 тыс. домашних хозяйств РК у 100% семей имелся доступ к электроэнергии. В сфере газоснабжения у 53,2% семей имелся сетевой газ, у 28,2% — сжиженный газ. Тем временем в сфере отопления у 56% семей в домах было центральное отопление, у 18,3% семей — автономное отопление на твёрдом топливе, у 26,1% семей — на газе, у 0,2% — на жидком топливе и у 0,2% — на электричестве.

По водоснабжению у 85,5% населения имелся водопровод в доме, у 13,2% — водопровод вне дома, у 9,2% — колодец, колонка или идентичный источник водоснабжения, у 1,1% — привозная вода. Центральная канализация была проведена в дома лишь 60,4% семей, против 58,6% годом ранее.

Ванна была установлена у 64,2% домохозяйств страны, душ — у 16%, баня, сауна — у 27,2%. Центральное горячее водоснабжение наблюдалось только у 45,9% семей, горячее водоснабжение от индивидуальных водонагревателей — у 52,2%. Мусоропровод был лишь у 1,7% населения, а в целом услугами по сбору мусора и его вывозом были обеспечены 86,5% семей.