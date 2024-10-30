Расчёт бюджета РК, исходя из курса 470 тенге за доллар, некорректен ― НПК

Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов высказал свои замечания касательно проекта республиканского бюджета на 2025-2027 годы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Депутатская фракция "Народной партии Казахстана" считает, что расчёт бюджета РК, исходя из курса 470 тенге за доллар, некорректен. В связи с чем требуется провести дополнительный расчёт влияния курса доллара на бюджет РК", - сказал Магеррамов.

Кроме того, депутат предложил изыскать дополнительные доходы путём получения дивидендов от субъектов квазигосударственного сектора АО "НУХ "Байтерек" и АО "ФНБ "Самрук-Казына". В 2023 году данные организации выплатили в республиканский бюджет в качестве дивидендов чуть больше 15% и 12% от своей чистой прибыли соответственно, тогда как иные организации квазигосударственного сектора выплачивают в качестве дивидендов порядка 70%.

Также Магеррамов потребовал сократить расходы государственного бюджета РК.

"Примером секвестирования можно взять процедуру сокращения расходов на различные имиджевые мероприятия. Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев отмечал, что крупные и имиджевые мероприятия должны быть отменены в целях экономии бюджетных средств. Депутатская фракция Народной партии Казахстана считает необходимым продолжить данную практику и в целях экономии бюджетных средств отказаться от подобного рода мероприятий на ближайшие 3-5 лет", - отметил он.

Вместе с тем, по словам депутата, необходимо провести независимый аудит всех государственных органов РК на предмет возможного уменьшения бюрократичности данных органов, оптимизации их расходов и в целом для выявления возможности по улучшению государственных процессов.

Данное мероприятие позволит взглянуть на функционирование государства и государственных органов "со стороны", обнажить слабые и улучшить сильные стороны госаппарата.