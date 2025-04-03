В Кокшетау сотрудники полиции задержали мужчину, который угрожал своей супруге и членам ее семьи. На данный момент он находится под арестом, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в местной полиции, уголовное дело было возбуждено по статье 115 часть 1 Уголовного кодекса РК (угроза). Инцидент был зарегистрирован после того, как жительница Астаны обратилась с заявлением о угрозах, поступивших от ее супруга.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение дебошира. 2 апреля 2025 года мужчину нашли в городе Щучинск.

3 апреля Административный суд города Кокшетау вынес решение, согласно которому 34-летний нарушитель был арестован на 15 суток за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

Кроме того, уголовное дело по факту угроз продолжает расследоваться в следственном отделе управления полиции города Кокшетау. Также проводится проверка по другим обращениям от членов семьи супруги, поступившим в адрес правоохранителей.

Ранее сообщалось, что с прошлого года мужчина угрожает семье из Кокшетау, нападает на них, но остается безнаказанным.