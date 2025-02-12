11 февраля на территории мусороперерабатывающего предприятия при сортировке мусора нашли расчленённый труп женщины, передаёт BaigeNews.kz

"По факту убийства человека отделом полиции при УП Турксибского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении пресс-службы Департамента полиции Алматы.

По предварительным данным, мужчина в ходе ссоры на почве совместного распития спиртных напитков убил свою сожительницу.