Расчленённое тело женщины нашли в Алматы
Подозреваемый задержан.
Сегодня, 12:38
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Сегодня, 12:38Сегодня, 12:38
210Фото: iStock
11 февраля на территории мусороперерабатывающего предприятия при сортировке мусора нашли расчленённый труп женщины, передаёт BaigeNews.kz
"По факту убийства человека отделом полиции при УП Турксибского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении пресс-службы Департамента полиции Алматы.
По предварительным данным, мужчина в ходе ссоры на почве совместного распития спиртных напитков убил свою сожительницу.
"Другие обстоятельства устанавливаются", - добавили в ДП.