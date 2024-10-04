Расчленённое тело мужчины нашли в Алматы
Сегодня, 15:57
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Сегодня, 15:57Сегодня, 15:57
161Фото: baigenews.kz
В одной из квартир в Ауэзовском районе Алматы нашли расчленённое тело мужчины. В убийстве подозревают сожительницу, передаёт BaigeNews.kz.
В соцсетях появилась информация о том, что жертве было 50 лет, он гражданин России.
В полиции случившееся комментируют скупо.
"По данному факту Управлением полиции Ауэзовского района возбуждено уголовно дело. Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания. Другие обстоятельства устанавливаются", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
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