Расчленённое тело мужчины нашли в Алматы

В одной из квартир в Ауэзовском районе Алматы нашли расчленённое тело мужчины. В убийстве подозревают сожительницу, передаёт BaigeNews.kz.

В соцсетях появилась информация о том, что жертве было 50 лет, он гражданин России.

В полиции случившееся комментируют скупо.