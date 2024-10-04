  • 4 Октября, 16:53
  • BAIGENEWS

Расчленённое тело мужчины нашли в Алматы

Сегодня, 15:57
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 15:57
Сегодня, 15:57
161
Фото: baigenews.kz

В одной из квартир в Ауэзовском районе Алматы нашли расчленённое тело мужчины. В убийстве подозревают сожительницу, передаёт BaigeNews.kz.

В соцсетях появилась информация о том, что жертве было 50 лет, он гражданин России.

В полиции случившееся комментируют скупо.

"По данному факту Управлением полиции Ауэзовского района возбуждено уголовно дело. Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания. Другие обстоятельства устанавливаются", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Самое читаемое

Наверх