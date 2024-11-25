Раньше динамика была другая - Минэнерго о возможном дефиците топлива

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на правительственном часе в Мажилисе прокомментировал вопрос о возможном дефиците топлива в Казахстане, передает BaigeNews.kz.

"Дефицит, да, прогнозируется по нефтепродуктам. Цифры утверждены в так называемом индикативном балансе до момента расширения наших мощностей", – сказал Алмасадам Саткалиев.

Он добавил, что с начала этого года объем переработки нефти составил 15,1 млн тонн. В 2024 году переработка нефти ожидается на уровне 17,9 млн тонн. В 2023 году планируется – 28 млн тонн.

Министр также отметил, что за 10 месяцев производство нефтепродуктов составило 11,1 млн тонн. Прогноз текущего года ожидается на уровне 14,5 млн тонн, план на 2032 год – 23,7 млн тонн. В том числе бензина – с 5,1 до 8,2 млн тонн, дизтоплива – с 5,2 до 9,3 млн тонн, авиатопливо – с 0,6 до 1,5 млн тонн.