Случаи ранней беременности и насилия в Туркестанской области прокомментировал аким региона

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды прокомментировал случаи насилия над детьми и ранней беременности в регионе. Он подчеркнул, что такие инциденты происходят не только в данном регионе, но и в других регионах Казахстана, передает BaigeNews.kz.

Сатыбалды не согласен с тем, что Туркестанская область лидирует в преступлениях против детей, буллинге над детьми и ранней беременности. Он подчеркнул, что регион находится на седьмом месте по данным преступлениям.

"Я считаю, что такие случаи не должны происходить, но в обществе всегда бывают разные ситуации и разные семьи. Поэтому такие происшествия случаются. Тем не менее, мы ведем тщательную работу над этим", - рассказал Дархан Сатыбалды.

Также он упомянул о вопиющем случай – беременность 14-летней школьницы в селе Келес Туркестанской области. По его словам, в рамках расследования активно выясняются обстоятельства происшествия и проводится работа с семьёй. Также осуществляется анализ ситуации для предотвращения подобных случаев в будущем.

"В нашем регионе также зафиксированы случаи ранних браков. Однако утверждать, что такие происшествия происходят только у нас, было бы неверно. Подобные случаи происходят в разных регионах, и мы не на первом месте", - заявил аким региона.

Ранее согбщалось, что в Шымкенте отец издевался над приемными детьми.