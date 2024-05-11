Ранние овощи из-за границы доставят в регионы Казахстана
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АО "QazTrade" заключило договоры с 12 регионами на поставку ранних овощей, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.
Вопросы обеспечения внутреннего рынка плодоовощной продукцией в период межсезонья обсудили на совещании с участием первого вице-министра торговли и интеграции Айжан Бижановой.
Напомним, чтобы не допустить значительные ценовых колебания на овощи в межсезонье, ранее премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил проработать вопросы прямой контрактации с поставщиками из Узбекистана и Таджикистана.
По информации Минторговли, к настоящему времени QazTrade уже заключил договоры с 12 регионами на поставку около 4 тысяч тонн ранних овощей.
"Со стороны АО "QazTrade" проведена вся необходимая работа. Заключены договоры на поставку овощей с АО "UZTRADE" Республики Узбекистан и Агентством по государственным и материальным резервам при правительстве Республики Таджикистан и государственным унитарным предприятием "Таджагропромэкспорт", — сообщил первый заместитель генерального директора АО "QazTrade" Нурлан Кулбатыров.
Он также отметил, что сейчас прорабатываются вопросы логистики и стоимости овощной продукции.
На совещании Айжан Бижанова отметила низкую заинтересованность регионов в контрактации ранних овощей.
"Для стабилизации цен регионам доведена разнарядка по закупу ранних овощей. В этой связи акиматам необходимо своевременно заключить контракты и обеспечить бесперебойные поставки продукции", — сказала Айжан Бижанова.
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