Ранние овощи из-за границы доставят в регионы Казахстана

АО "QazTrade" заключило договоры с 12 регионами на поставку ранних овощей, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Вопросы обеспечения внутреннего рынка плодоовощной продукцией в период межсезонья обсудили на совещании с участием первого вице-министра торговли и интеграции Айжан Бижановой.

Напомним, чтобы не допустить значительные ценовых колебания на овощи в межсезонье, ранее премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил проработать вопросы прямой контрактации с поставщиками из Узбекистана и Таджикистана.

По информации Минторговли, к настоящему времени QazTrade уже заключил договоры с 12 регионами на поставку около 4 тысяч тонн ранних овощей.

"Со стороны АО "QazTrade" проведена вся необходимая работа. Заключены договоры на поставку овощей с АО "UZTRADE" Республики Узбекистан и Агентством по государственным и материальным резервам при правительстве Республики Таджикистан и государственным унитарным предприятием "Таджагропромэкспорт", — сообщил первый заместитель генерального директора АО "QazTrade" Нурлан Кулбатыров.

Он также отметил, что сейчас прорабатываются вопросы логистики и стоимости овощной продукции.

На совещании Айжан Бижанова отметила низкую заинтересованность регионов в контрактации ранних овощей.