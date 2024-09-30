Ранивший ножом учителя и одноклассника школьник в Павлодаре избежал наказания
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В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области рассмотрели уголовное дело в отношении школьника, ранившего ножом одноклассника и учителя, передаёт BaigeNews.kz.
Дело было возбуждено по факту покушения на убийство заведомо несовершеннолетнего лица (часть 3 статьи 24, пункт 14 части 2 статьи 99 УК РК).
"Уголовное дело рассмотрено в закрытом судебном заседании, в связи с чем, обстоятельства преступления не могут быть оглашены. По делу путём проведения амбулаторных и стационарных судебно-психиатрических экспертиз установлено, что Ж. совершил преступление в состоянии невменяемости", - сообщили в суде.
Прокурор и потерпевшие просили применить в отношении Ж. принудительные меры медицинского характера ввиду наличия психического заболевания.
В суде уточнили, что в силу требований статьи 16 УК не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости. К такому человеку применяют принудительные меры медицинского характера.
"Ввиду наличия у Ж. психического заболевания, лишающего его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, суд назначил в отношении Ж. меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре общего типа", - уточнили в суде.
Постановление в законную силу не вступило.
Инцидент произошёл в мае в в СОШ №14. Школьник ранил ножом учителя и одноклассника в Павлодаре.
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