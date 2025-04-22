  • 22 Апреля, 16:14
  • BAIGENEWS

Range Rover опрокинулся на трассе в Алматинской области, никто не выжил

На трассе Алматы — Бишкек в результате дорожной аварии погибли четыре человека.

Сегодня, 14:47
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Unsplash Сегодня, 14:47
Сегодня, 14:47
273
Фото: Unsplash

21 апреля на 86-м километре автодороги Алматы — Бишкек произошла серьезная дорожная авария. По информации полиции, 22-летний водитель автомобиля Land Rover Range Rover, не справившись с управлением, допустил опрокидывание машины, передаёт BaigeNews.kz.

На месте происшествия скончались сам водитель и двое его пассажиров. Еще один человек, получивший тяжелые травмы, позже умер в больнице.

По факту ДТП полицией зарегистрировано уголовное дело, начато расследование.

В правоохранительных органах призвали водителей строго соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость и быть максимально внимательными за рулем.

"Помните, одно неверное решение за рулем может стоить жизни!" — напоминает полиция региона.

Ранее мы писали о ДТП в ЗКО, в котором погибли несовершеннолетние водитель и пассажир ВАЗа.

Самое читаемое

Наверх