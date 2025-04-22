Range Rover опрокинулся на трассе в Алматинской области, никто не выжил
На трассе Алматы — Бишкек в результате дорожной аварии погибли четыре человека.
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21 апреля на 86-м километре автодороги Алматы — Бишкек произошла серьезная дорожная авария. По информации полиции, 22-летний водитель автомобиля Land Rover Range Rover, не справившись с управлением, допустил опрокидывание машины, передаёт BaigeNews.kz.
На месте происшествия скончались сам водитель и двое его пассажиров. Еще один человек, получивший тяжелые травмы, позже умер в больнице.
По факту ДТП полицией зарегистрировано уголовное дело, начато расследование.
В правоохранительных органах призвали водителей строго соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость и быть максимально внимательными за рулем.
"Помните, одно неверное решение за рулем может стоить жизни!" — напоминает полиция региона.
Ранее мы писали о ДТП в ЗКО, в котором погибли несовершеннолетние водитель и пассажир ВАЗа.
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