21 апреля на 86-м километре автодороги Алматы — Бишкек произошла серьезная дорожная авария. По информации полиции, 22-летний водитель автомобиля Land Rover Range Rover, не справившись с управлением, допустил опрокидывание машины, передаёт BaigeNews.kz.

На месте происшествия скончались сам водитель и двое его пассажиров. Еще один человек, получивший тяжелые травмы, позже умер в больнице.

По факту ДТП полицией зарегистрировано уголовное дело, начато расследование.

В правоохранительных органах призвали водителей строго соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость и быть максимально внимательными за рулем.

"Помните, одно неверное решение за рулем может стоить жизни!" — напоминает полиция региона.

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