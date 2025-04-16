В Жамбылской области продолжается расследование уголовного дела по факту ножевого ранения иностранного мотоциклиста. Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов прокомментировал ход расследования, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Он сообщил, что преступление раскрыто по горячим следам. Подозреваемый установлен, задержан и водворён в изолятор временного содержания. При личном обыске у него изъяли нож – орудие преступления. В рамках следственных действий мужчина признан подозреваемым и по решению суда заключён под стражу на два месяца.

Потерпевший находится в одном из хозрасчётных отделений многопрофильной больницы в Алматы. Его жизни ничего не угрожает, медпомощь оказывается в полном объёме.

По словам Адилова, адвокат потерпевшего обратился с ходатайством об обеспечении охраны, так как к пациенту наведываются назойливые родственники задержанного. Ходатайство удовлетворено, в больнице выставлена охрана, чтобы предотвратить доступ посторонних.

"Продолжаются следственные действия, предстоит назначить комплекс экспертиз - судебно-медицинских, физико-технических. Окончательная квалификация уголовного дела будет определена по согласованию с прокуратурой", - отметил Санжар Адилов.

Ранее сообщалось, что по факту нападения с применением холодного оружия на автозаправке в Меркенском районе Жамбылской области возбуждено уголовное дело. Нападавшего задержали, а пострадавшему оказали медицинскую помощь.