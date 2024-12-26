Раненым в Казахстане оказали высококвалифицированную помощь - Минздрав Азербайджана
После авиакатастрофы в Баку вернулись 14 пострадавших.
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В Казахстане пострадавшим в авиакатастрофе гражданам оказана высококвалифицированная медицинская помощь. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Азарбайджана Ильгар Гасымов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Report.
Он отметил, что семь пострадавших доставлены в Баку: "Скоро будут доставлены еще семь пострадавших. Мы готовы к лечению и обследованию".
По словам замминистра, некоторые пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии, из них трое в настоящее время находятся в Актау.
"В то же время состояние пострадавшего ребенка оценивается как средней тяжести", - заявил Гасымов.
Он сообщил, что некоторые из доставленных лиц также находятся в средне тяжёлом состоянии.
По словам Гасымова, раненые будут доставлены из Казахстана в Баку при отсутствии риска эвакуации.
Трагедия с лайнером произошла утром 25 декабря недалеко от Актау. 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев.
Согласно данным авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Среди пассажиров: 6 граждан Казахстана, 42 граждан Азербайджана, 3 гражданина Кыргызстана, 16 граждан России, гражданство одного человека уточняется. Все члены экипажа — граждане Азербайджана.
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