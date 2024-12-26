В Казахстане пострадавшим в авиакатастрофе гражданам оказана высококвалифицированная медицинская помощь. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Азарбайджана Ильгар Гасымов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Report.

Он отметил, что семь пострадавших доставлены в Баку: "Скоро будут доставлены еще семь пострадавших. Мы готовы к лечению и обследованию".

По словам замминистра, некоторые пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии, из них трое в настоящее время находятся в Актау.

"В то же время состояние пострадавшего ребенка оценивается как средней тяжести", - заявил Гасымов.

Он сообщил, что некоторые из доставленных лиц также находятся в средне тяжёлом состоянии.

По словам Гасымова, раненые будут доставлены из Казахстана в Баку при отсутствии риска эвакуации.