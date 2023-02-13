Раненые в Петропавловске школьники находятся в реанимации

Фото: Иллюстративное фото

О состоянии подростков сообщили врачи.

Стало известно о состоянии школьников, раненых топором в школе Петропавловска, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в облздраве, 8:26 в приёмный покой Многопрофильной детской областной больницы на "скорой" доставили трёх учащихся с различными травмами.

"Одному из пострадавших, учитывая характер полученных травм, отсутствие показаний для госпитализации в стационар, помощь оказана в приёмном покое, назначено амбулаторное лечение. Двоим пострадавшим потребовалась экстренная госпитализация, пациенты в срочном порядке взяты в операционную, под наркозом произведена хирургическая обработка ран, проведён ряд необходимых диагностических мероприятий, консультации профильных специалистов", - сообщили в облздраве.

Состояние детей стабилизировано, пациенты находятся в реанимационном отделении.

Напомним, в 7:50 часов ученик 9 класса средней школы №4 Петропавловска пришёл на занятия с сумкой, в которой пронёс топор и нож. Надев на лицо маску, он ранил троих учащихся.