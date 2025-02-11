Раненого в лифте малыша прооперировали в Астане
На пятилетнего мальчика с ножом напал подросток.
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В Астане прооперировали пятилетнего мальчика, на которого в лифте многоэтажки с ножом напал подросток, передаёт BaigeNews.kz.
Ребёнок получил несколько резаных ран лица и был доставлен в челюстно-лицевую хирургию детской городской больницы №2.
Врачи смогли остановить кровопотерю. Состояние мальчика остаётся тяжёлым.
Ранее в департаменте полиции Астаны заявили, что в ходе расследования инцидента установлен несовершеннолетний, состоящий на учёте в психоневрологическом диспансере. Его законные представители вызваны в полицию, они будут привлечены к строгой ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.
Возбуждено уголовное дело.
Нападавший подросток будет изолирован после проведения необходимых следственных действий.
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