В Астане прооперировали пятилетнего мальчика, на которого в лифте многоэтажки с ножом напал подросток, передаёт BaigeNews.kz.

Ребёнок получил несколько резаных ран лица и был доставлен в челюстно-лицевую хирургию детской городской больницы №2.

Врачи смогли остановить кровопотерю. Состояние мальчика остаётся тяжёлым.

Ранее в департаменте полиции Астаны заявили, что в ходе расследования инцидента установлен несовершеннолетний, состоящий на учёте в психоневрологическом диспансере. Его законные представители вызваны в полицию, они будут привлечены к строгой ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

Возбуждено уголовное дело.

Нападавший подросток будет изолирован после проведения необходимых следственных действий.