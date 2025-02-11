  • 12 Февраля, 00:17
  • BAIGENEWS

Раненого в лифте малыша прооперировали в Астане

На пятилетнего мальчика с ножом напал подросток.

Вчера, 22:36
АВТОР
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baigenews.kz Вчера, 22:36
Вчера, 22:36
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Фото: baigenews.kz

В Астане прооперировали пятилетнего мальчика, на которого в лифте многоэтажки с ножом напал подросток, передаёт BaigeNews.kz.

Ребёнок получил несколько резаных ран лица и был доставлен в челюстно-лицевую хирургию детской городской больницы №2.

Врачи смогли остановить кровопотерю. Состояние мальчика остаётся тяжёлым.

Ранее в департаменте полиции Астаны заявили, что в ходе расследования инцидента установлен несовершеннолетний, состоящий на учёте в психоневрологическом диспансере. Его законные представители вызваны в полицию, они будут привлечены к строгой ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

Возбуждено уголовное дело.

Нападавший подросток будет изолирован после проведения необходимых следственных действий.

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