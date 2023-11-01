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Раненого краснокнижного лебедя приютил зоосад ТОО “Бурабай Даму”

1 Ноября, 15:52
АВТОР
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qr-pib.kz 1 Ноября, 15:52
1 Ноября, 15:52
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Фото: qr-pib.kz

В ТОО “Бурабай Даму” появился новый крылатый питомец, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Управления делами президента РК.

Сообщается, что жители села Макинка обнаружили раненого краснокнижного лебедя-кликуна и обратились за помощью в ГНПП “Бурабай”.Сотрудники Буландынского лесничества выехали в село и осмотрели птицу.

"Мастер леса Арман Апаханов рассказал, что это птенец лебедя-кликуна. Он обнаружил у него повреждение левого крыла. Было принято решение передать птицу в зоосад ТОО "Бурабай Даму" для прохождения лечебной реабилитации. Зимовать лебедь будет там", - рассказали сотрудники нацпарка.

Всего в нацпарке "Бурабай" насчитывается 197 видов птиц, а 14 из них занесены в Красную книгу.

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