Военнослужащие воинской части 5573 во время совместного патрулирования с полицией оказали первую помощь раненому мужчине, которого обнаружили на земле в районе Байқоңыр, передаёт BaigeNews.kz.

Несмотря на холод, бойцы оперативно среагировали, оценили состояние пострадавшего и передали его медикам. Один из очевидцев снял этот момент на видео, после чего оно разлетелось по соцсетям.

Спасённый житель выразил благодарность бойцам за их неравнодушие и оперативность. Отмечается, что военнослужащие продолжают активно нести службу, обеспечивая общественный порядок и безопасность в Астане.