Раненного мужчину нашли неподалеку от жилых домов в Астане
Житель столицы выразил благодарность военнослужащим Национальной гвардии.
Сегодня, 14:33
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Сегодня, 14:33Сегодня, 14:33
157Фото: Нацгвардия РК
Военнослужащие воинской части 5573 во время совместного патрулирования с полицией оказали первую помощь раненому мужчине, которого обнаружили на земле в районе Байқоңыр, передаёт BaigeNews.kz.
Несмотря на холод, бойцы оперативно среагировали, оценили состояние пострадавшего и передали его медикам. Один из очевидцев снял этот момент на видео, после чего оно разлетелось по соцсетям.
Спасённый житель выразил благодарность бойцам за их неравнодушие и оперативность. Отмечается, что военнослужащие продолжают активно нести службу, обеспечивая общественный порядок и безопасность в Астане.
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