Ранее судимая за убийство женщина до смерти забила трёхлетнего сына

В Узбекистане мать множество раз била по грудной клетке, лицу и голове малыша, в результате чего он скончался. Выяснилось, что женщина уже имеет судимость за убийство своего первого ребенка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на nova24.uz

Трагедия случилась в махалле "Гульшан" (Традиционная мусульманская община, созданная, как правило, вокруг мечети - прим. ред.) Бухарского района Узбекистана.

По словам соседки подсудимой, женщина всегда избегала людей, не выходила на улицу и не показывалась.

"Несколько раз я пыталась с ней поговорить, хотела зайти к ней и принести еды, но она не открывала дверь. Когда она кричала и била ребёнка, я думала, что это школьник, потому что она ругала его за отсутствие рюкзака и испачканную одежду. Но в соцсетях я увидела, что ребенку ещё нет и трёх лет. Она была очень жестокой и бесчувственной матерью", — рассказала она.

По словам председателя махалли, с ней всегда работали и помогали с ребенком и следили за ней.

"Мы несколько раз звали ее, разговаривали с ней. Мы также помогли устроить ее ребенка в детсад без очереди. С августа она начала получать деньги за ребенка. Мы помогали ей вернуться в нормальную жизнь. Она никогда не была агрессивной и всегда вела себя спокойно", — сказал он.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство", ведется следствие.