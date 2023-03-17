- В Казахстане запустили "горячую линию" по жестокому обращению с животными 15:36 60
- Морозы вернутся в Казахстан 15:36 79
- Сельчане в Павлодарской области сами построили мост через реку 14:53 199
- КТЖ запустил спецпоезд для доставки интернет-покупок из Китая 14:30 244
- Рамзан Кадыров назначил свою дочь куратором здравоохранения Чечни 14:15 338
- В Казахстане завершается предвыборная агитация. Что грозит за нарушение "тишины" 13:50 307
- Обезвредивших подростка с топором школьников в СКО наградили полицейские 13:31 425
- 23 нарушения перед выборами зафиксировала Генпрокуратура 13:17 437
- Сколько человек наказали за нарушения в сфере религии, рассказали в акимате Алматы 12:51 384
- В Казахстане хотят разрешить экспорт лука по квотам 12:31 483
- Казахстан должен стать приоритетом внешней политики Британии - иноСМИ 12:15 424
- Садилась на детей, била кулаками: на няню детсада в Балхаше завели уголовное дело 12:12 549
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 12:10 406
- Сильное село – основа безопасности страны 11:44 380
- В ВКО откроют крупнейший горнолыжный курорт в Центральной Азии 11:36 379
- Что выявили проверяющие на Усть-Каменогорской ТЭЦ, рассказал аким ВКО 11:28 545
- На пенсию в 64: В Париже вспыхнули беспорядки после повышения пенсионного возраста 11:15 400
- 19 марта проезд в автобусах Астаны будет бесплатным 11:04 392
- Президент подписал закон, ужесточающий наказание за пытки 10:36 860
- Подпольное казино выявили в Атырауской области 10:16 536
- Усиление защиты прав казахстанцев 10:11 383
- Казахстанцы начали получать компенсации по депозитам 09:55 611
- В Казахстане выявили около 100 новых случаев COVID-19 за сутки 09:48 406
- Школьный бухгалтер в ВКО потратил на азартные игры девять миллионов тенге 09:30 832
- Снять агитплакаты и сдать их на переработку намерен член партии "Байтақ" Аслан Кульмагамбетов 09:00 539
- Специальная экономическая зона "G4 City" появилась в Алматинской области 08:39 563
- Елена Рыбакина добилась исторического достижения на "Мастерсе" в США 08:13 704
- Уроженец Казахстана ввел в ступор Исраэля Адесанью 07:52 545
- Алматинца оштрафовали за мат на борту самолета 07:13 535
- В Тихом океане зарегистрировали землетрясение магнитудой 7 06:25 553
- Макгрегор собрался перехватить у Рахмонова титул чемпиона UFC 05:07 612
- Жители Шымкента боятся находиться в своих квартирах 04:26 734
- Продавцы сотовых телефонов в Караганде приостановили работу 03:18 809
- Молодая мама вынесла из супермаркета восемь бутылок элитного алкоголя в детской коляске 02:43 737
- В Шымкенте печень малыша поражает смертельный вирус 01:55 586
- Костанайский школьник стал призером двух международных олимпиад 00:34 858
- Браков и разводов стало одинаково меньше в Казахстане 00:13 629
- Шестилетний ребенок утонул в Атырауской области 16.03.2023 596
- Доход от пенсионных накоплений: в ЕНПФ заявили, что поводов для паники нет 16.03.2023 555
- Алматинцев просят воздержаться от поездок в направлении Ташкента 16.03.2023 686
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 527
- Мясные кости, булавки, батарейки: чем опасны неожиданные находки детских эндоскопистов 16.03.2023 629
- Экология в Темиртау, зарплаты учителей и жизнь на селе - о чём спорят кандидаты в мажилис на теледебатах 16.03.2023 731
- Автопробег провела партия "Ак жол" в городах Казахстана 16.03.2023 773
- Пропускную способность пунктов на границе с КНР увеличили на 40 процентов 16.03.2023 569
- Первый раунд: о чём говорят представители партий на теледебатах 16.03.2023 754
- Кто-то рисует карандашом, кто-то на компьютере - интервью с диджитал-художником 16.03.2023 633
- Миссия наблюдателей СНГ проверила избирательные участки на наличие пандусов 16.03.2023 559
- Предвыборные теледебаты стартовали на телеканале "Хабар" в Казахстане 16.03.2023 616
- Выборы обеспечивают переход к новой модели государственно-политического устройства – Карин 16.03.2023 696
- Стену для защиты павлодарцев от ртути достроят до конца 2023 года 16.03.2023 637
- Высокий профессионализм и хорошее оснащение - наблюдатели о подготовке ЦИК РК к выборам в мажилис 16.03.2023 603
- Мы не нашли нарушений - Миссия наблюдателей СНГ о предвыборной гонке в Казахстане 16.03.2023 758
- В три раза увеличилась торговля Казахстана со странами тюркских государств 16.03.2023 577
- В Комитете госдоходов прокомментировали ведение реестра лиц, финансируемых из иностранных источников 16.03.2023 610
- Токаев назвал землетрясение в Турции трагедией всех тюркских народов 16.03.2023 687
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 779
- Казахстан всегда оказывает помощь государствам, пострадавшим от стихийных бедствий - Токаев 16.03.2023 639
- Жуткая находка: три трупа обнаружили в ВКО 16.03.2023 1087
- Заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств состоялось в Анкаре 16.03.2023 615
- Миллионные штрафы казахстанским предпринимателям прокомментировали в Wildberries 16.03.2023 592
- Турция входит в пятёрку ведущих торговых партнёров Казахстана - Токаев 16.03.2023 713
- Самовыдвиженец Шолпан Бертисбаева обсудила проблемы ЖКХ с жителями Алматы 16.03.2023 737
- Более тысячи продуктовых корзин раздадут нуждающимся в Астане к Наурызу 16.03.2023 622
- Эрдоган встретил Токаева в резиденции "Кулие" 16.03.2023 555
- Болата Назарбаева обязали вернуть государству акции алматинского завода 16.03.2023 1016
- Об изнасиловании в женской колонии заявила адвокат Айман Умарова 16.03.2023 3100
- В Казахстане появится список иноагентов? Глава Минфина сбежал от вопроса 16.03.2023 890
- В Казахстане будут публиковать списки получающих иностранное финансирование 16.03.2023 598
- Брал взятки талонами на бензин - в СКО осудили предприимчивого ревизора 16.03.2023 732
- О коррупции и поборах на границе с Китаем заявил Маулен Ашимбаев 16.03.2023 762
- Послание 2022: какие поручения Президента были исполнены за год 16.03.2023 545
- Дополнительные 800 миллиардов тенге возьмёт правительство из Нацфонда 16.03.2023 823
- В Нацбанке объяснили резкое ослабление тенге 16.03.2023 572
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 657
- Теледебаты казахстанских партий покажут на канале "Хабар" 16 марта 16.03.2023 674
- Давать взятки опасно: полицейские стали чаще сообщать о попытках казахстанцев "откупиться" 16.03.2023 812
- Назван размер средней зарплаты в Казахстане 16.03.2023 598
- Автостраховку добавили в цифровые документы казахстанцев 16.03.2023 656
- Объявление о проведении публичных слушаний 16.03.2023 420
Рамзан Кадыров назначил свою дочь куратором здравоохранения Чечни
20-летняя дочь руководителя Чечни Хутмат Кадырова будет курировать здравоохранение республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеграм-канал зампредседателя регионального правительства Адам Алханов.
"По поручению Главы ЧР отныне систему здравоохранения Чеченской Республики будет курировать Хутмат Рамзановна. Мы видим, что реабилитационная служба под ее кураторством вышла на качественно новый уровень, теперь знания и опыт Хутмат Кадыровой будут способствовать развитию всей медицинской отрасли", — написал Алханов.
Ранее Хутмат Кадырова занимала пост заместителя руководителя секретариата главы Чечни.
Дочери Рамзана Кадырова не впервые занимают руководящие государственные должности в республике. К примеру, старшая дочь Айшат Кадырова руководит министерством культуры республики. Еще одна дочь Хадиджат Кадырова является начальницей департамента дошкольного образования в мэрии Грозного.
Сын главы Чечни Ахмат Кадыров является председателем совета регионального отделения движения детей и молодежи "Движение первых". Парню 17 лет.
-
Trend news
- Болата Назарбаева обязали вернуть государству акции алматинского завода 16.03.2023 1016
- Об изнасиловании в женской колонии заявила адвокат Айман Умарова 16.03.2023 3100
- О коррупции и поборах на границе с Китаем заявил Маулен Ашимбаев 16.03.2023 762
- Давать взятки опасно: полицейские стали чаще сообщать о попытках казахстанцев "откупиться" 16.03.2023 812
- Стрельбу в воздух устроила молодежь в Туркестанской области 15.03.2023 786
- В Туркестанской области чиновники переоделись в национальные костюмы 15.03.2023 3741
- Массовая драка произошла на футбольном матче между "Кайратом " и "Каспием" 15.03.2023 743
- Ножницы воткнулись в лицо девочки - жуткий случай произошёл в Кыргызстане 14.03.2023 5781
- "Считаю себя казашкой": самая сексуальная боксёрша страны поддержала челлендж 12.03.2023 2972
- Канело надел казахский чапан и поздравил бизнесмена 12.03.2023 1413
- Головкина лишили всех титулов чемпиона мира 11.03.2023 17993
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 10.03.2023 3671
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 10.03.2023 2759
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 10.03.2023 1694
- В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе 10.03.2023 2595
- Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях 09.03.2023 20086
- Вместо цветов подарил машину: певец The Limba удивил супругу на 8 марта 08.03.2023 2421
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 1814
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 1606
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 1800
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 5859
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 10425
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 2090
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 3305
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 2476
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 05.03.2023 14831
- Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы 05.03.2023 2378
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 2046
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 1846
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 4884
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 2238
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 3824
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 3577
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 5712
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 10714
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 2314
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 3170
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 35784
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 2270
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 2598
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 3204
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 2476
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 5600
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 3490
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 3160
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 6733
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 3604
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 2719
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 2907
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 13367
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 2891
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 12608
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 15886
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 3209
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 4647
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 2219
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 8160
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 17470
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 26457
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 4516
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 3314
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 4589
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 2899
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 3229
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 43748
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 2903
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 4735
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 6496
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 12039
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 4070
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 28283
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 4854
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 5081
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 3667
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 6011
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 39827
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 4778
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 3096
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 4480
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 4298
-
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 12:10 406
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 527
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 779
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 657
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 595
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 1187
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 709
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 1011
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 1093
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 1050
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 1146
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 5986
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 1284
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 1344
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 1362
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 1542
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 1324
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 2052
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 1496
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 1545
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 2232
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 1880
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 1716
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 2434
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 2335
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 2235
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 2005
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 2872
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 3176
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 2756
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 3641
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 3414
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 2877
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 3104
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 3604
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 2883
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 3666
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 3759
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 3681
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 4238
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 3158
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 3485
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 3607
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 4058
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 3900
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 4488
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 4175
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 3817
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 3520
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 3638
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 4026
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 4509
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 4609
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 4726
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 4523
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 4993
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 5244
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 4398
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 4865
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 4319
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 4018
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 4332
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 4344
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 4558
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 5086
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 5056
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 4079
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 5872
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 4604
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 5098
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 4579
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 4973
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 5107
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 4923
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 4383
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 4146
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 4870
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 4852
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 4589
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 4632