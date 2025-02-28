Рамазан-2025: где можно получить круглосуточную информацию о посте
В Астане начали подготовку к Рамазану.
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Пост в священный месяц Рамазан в 2025 году начнется 1 марта и завершится 29 марта, а праздник Ораза айт состоится 30 марта, передаёт BaigeNews.kz.
В Астане действуют 15 мечетей столичного филиала Духовного управления мусульман Казахстана. В преддверии Рамазана акимат города совместно с представителями ДУМК и государственными органами проводит подготовительную работу.
На протяжении всего месяца у жителей будет возможность круглосуточно получать консультации по религиозным вопросам через Call-center 109.
Для обеспечения порядка и безопасности в мечетях и местах массового скопления людей будут усилены меры охраны. Власти обещают создать комфортные условия для всех, кто соблюдает пост и принимает участие в богослужениях.
Ранее в Минторговли заверили, что во время Рамазана роста цен на продукты не будет.
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