Пост в священный месяц Рамазан в 2025 году начнется 1 марта и завершится 29 марта, а праздник Ораза айт состоится 30 марта, передаёт BaigeNews.kz.

В Астане действуют 15 мечетей столичного филиала Духовного управления мусульман Казахстана. В преддверии Рамазана акимат города совместно с представителями ДУМК и государственными органами проводит подготовительную работу.

На протяжении всего месяца у жителей будет возможность круглосуточно получать консультации по религиозным вопросам через Call-center 109.

Для обеспечения порядка и безопасности в мечетях и местах массового скопления людей будут усилены меры охраны. Власти обещают создать комфортные условия для всех, кто соблюдает пост и принимает участие в богослужениях.

Ранее в Минторговли заверили, что во время Рамазана роста цен на продукты не будет.