Распоряжением Главы государства Кульсеитов Айдын Женисович освобожден от должности заведующего Отделом социально-экономической политики Администрации Президента Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

Распоряжением Главы государства Ерназар Ракымжан Серикбайулы назначен заведующим Отделом социально-экономической политики Администрации Президента Республики Казахстан.

Известно, что несколько лет назад он был директором Центра стратегических проектов АО "Казахстанский институт развития индустрии".

Ранее мы сообщали, что Ерлан Суттибаев назначен заместителем управделами Президента.