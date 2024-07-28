  • 28 Июля, 12:50
  • BAIGENEWS

Ракетный удар по Голанским высотам: в Минобороны РК сделали заявление

Сегодня, 11:57
АВТОР
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AP Photo / Hassan Shams Сегодня, 11:57
Сегодня, 11:57
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Фото: AP Photo / Hassan Shams

В ночь на воскресенье, 28 июля при обстреле деревни Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в южной части Ливана погибли 12 человек, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Times of Israel, в основном это дети и подростки, поскольку ракета "Фалак-1" иранского производства попала в футбольное поле. Еще 19 человек доставили в больницы, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

В Министерстве обороны РК прокомментировали положение казахстанских миротворцев, которые находятся на Голанских высотах.

"Казахстанский контингент, выполняющий миротворческую миссию ООН на Голанских высотах, продолжает работу в штатном режиме. Никакой угрозы жизни и здоровью личного состава не имеется", – сообщили в Минобороны.

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