Ракетный удар по Голанским высотам: в Минобороны РК сделали заявление
Сегодня, 11:57
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Сегодня, 11:57Сегодня, 11:57
93Фото: AP Photo / Hassan Shams
В ночь на воскресенье, 28 июля при обстреле деревни Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в южной части Ливана погибли 12 человек, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает Times of Israel, в основном это дети и подростки, поскольку ракета "Фалак-1" иранского производства попала в футбольное поле. Еще 19 человек доставили в больницы, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.
В Министерстве обороны РК прокомментировали положение казахстанских миротворцев, которые находятся на Голанских высотах.
"Казахстанский контингент, выполняющий миротворческую миссию ООН на Голанских высотах, продолжает работу в штатном режиме. Никакой угрозы жизни и здоровью личного состава не имеется", – сообщили в Минобороны.
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