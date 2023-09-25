Ракетный снаряд обнаружил пастух в Атырауской области

Пастух, следивший за скотом в трёх километрах от села Суйндук Курмангазинского района Атырауской области, обнаружил в степи конусообразный корпус ракетного снаряда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AtyrauPress.

Инцидент произошёл 24 сентября в 14:35.

Название и технические характеристики снаряда ещё не установлены. Сотрудниками РОП Курмангазинского района проводятся следственные мероприятия.

Из Атырау на место происшествия выехали сапёры подразделения специального назначения "Арлан" ДП Атырауской области.

По словам акима сельского округа Данияра Сабирова, все компетентные органы оповещены, место загорожено, пострадавших нет.