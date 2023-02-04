Рак в Казахстане: вина людей или плохая экология?

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Сегодня Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Уровень заболеваемости онкологическими заболеваниями в Казахстане вырос на 4,7%. Сегодня на учёте с онкозаболеваниями в стране стоят около 200 тысяч человек. Корреспондент BaigeNews.kz выяснял, что является первопричиной рака у казахстанцев – небрежное отношение самих людей к своему здоровью или пагубное воздействие экологии.

Главный внештатный онколог, президент Казахстанской ассоциации онкологов Диляра Кайдарова рассказала, что к основным факторам риска возникновения онкологических заболеваний у человека становятся вредные привычки и плохая экология. Какой фактор влияет сильнее – определить невозможно.

"Если мы говорим про курение, то сюда же входят не только обычные сигареты, но и электронные, и кальяны. В жидкости для кальянов инфекция остается и затягивается прямо в альвеолы. Потом это становится благодатной почвой для развития рака лёгких. Перенесенные гепатиты В и С способствуют развитию рака печени, вирус папиломы человека, передающийся половым путём, может привести к раку шейки матки. Бактерии могут остаться на стеклянных стаканах. Если их плохо помыть, то хеликобактерофилы попадают в организм, вызывая болезни, которые могут ослабить пищевод, желудок, и человек попадает в группу риска по раку желудка и пищевода", - говорит Диляра Кайдарова.

Профилактика раковых заболеваний, по её словам, заключается в ведении здорового образа жизни, мытье рук, исключении никотина. Также необходимо не злоупотреблять алкоголем.

"Всё должно быть в меру. Молодёжь любит есть фаст-фуд, различные безалкогольные напитки, которые неизвестно, из чего делаются. Во многих соках много сахара, что у некоторых людей может стать риском для развития диабета и последующих раковых заболеваний", - поясняет Кайдарова.

Не всё зависит от нас

Безусловно, не всё зависит от самого человека напрямую. Кайдарова рассказала, что недавно в Усть-Каменогорске в ходе скрининга у 40-летней женщины вывили рак лёгких. Для неё это был шок, потому что она соблюдает все меры профилактики, не курит и хроническими, инфекционными болезнями не страдала. Когда прошёл шок, выяснилось, что оказывается её муж курит, и "благодаря" пассивному курению в её легких стала развиваться опухоль.

Онколог отмечает, что сегодня в Казахстане стали чаще выявлять женщин с раком лёгких, причем они не курящие. Выяснилось, что фактором развития опухолей становятся.. угольные печи.

"Если топят углём дома, или плита на угле, то пары от этого попадают в лёгкие женщине, которая готовит на кухне, она вдыхает регулярно эти пары, и вместе с жарким воздухом всё это попадает в легкие. Учёные подтвердили, что вдыхание угольных частиц способствует развитию раковой опухоли у женщин. Получается, что в группе риска не только домохозяйки, но и жители большинства крупных городов, где жители топят дома углём и/или городская ТЭЦ работает на угле. Конечно, на ТЭЦ выхлопы очищают, но небольшая доля риска остается", - сказала Кайдарова.

Традиционно лидерами по онкологическим заболеваниям остаются восточные и центральные регионы страны.

Заместитель председателя правления АО "КазНИИОиР", врач-онколог Бакытжан Онгарбаев рассказал, что влияние промышленных предприятий и закрытого ещё в 1991 году Семипалатинского полигона по-прежнему сказывается на ситуации в ВКО, Абайской, Карагандинской и Павлодарской областях, частично на северном Казахстане. Именно в этих регионах высокая заболеваемость.

Каким образом загрязнённый воздух Алматы влияет на развитие онкозаболеваний, пока не известно. Потому что провести соответствующие исследования невозможно из-за нежелания самих алматинцев обследоваться.

"Мы предложили замакима Алматы, чтобы на проведение современного вида скрининга легких - низкодозную КТ, выделили финансирование и мы бы начали бесплатный скрининг для горожан. Если это будет поддержано, мы настоятельно просим горожан обследоваться. Пока опасаемся, что желающих будет мало. Был опыт – в прошлом году на спонсорские 9 миллионов тенге мы начали такое обследование, звонили директорам автобусных парков, приглашали водителей автобусов на такие обследования. Но нам отвечали, что водителям некогда. А ведь большинство водителей курит, вдыхают выхлопные газы от автомобилей, то есть, в группе риска. Очень тяжело людей привести", - констатировала эксперт.

Также риск развития онкологических заболеваний медики отмечают в Кызылординском регионе из-за проблем высыхания Аральского моря и функционирования космодрома Байконур. Решением этих проблем онкологи намерены заниматься совместно с Министерством экологии.

Симптомы рака: когда идти к врачу

Когда у человека появляются симптомы, это говорит о наличии минимум второй или третьей стадии раковой опухоли. На начальной стадии рак не болит – в этом его коварность. На ранней стадии выявить рак помогут только скрининги.

"К сожалению, рак начинает проявлять себя только на более поздних стадиях. При раке лёгкого это кашель, кровохаркание, но это значит, что опухоль проросла уже. Болевой синдром проявляется в позвоночнике, у женщин открывается кровотечение. Нужно регулярно делать УЗИ таза, сдавать анализы на цитологию. Пока у населения активность очень низкая", - отметила Кайдарова.

По её словам, подозрение должно вызывать першение в горле, изменения в родинках на коже, зуд. Потому что родинки бывают безопасные, а бывает меланома, которая через неделю после появления может дать метастазы.

"Мешает иногда внутренняя культура. Например, мужчины знают, что беспокоит, но боятся пойти. Женщины стали ответственно относиться к маммографии, но к гинекологу пойти – большая проблема. Недавно студенткам медицинского вуза предлагали скрининг на выявление признаков рака шейки матки, так они стесняются идти! И это медики. Культура внутренняя порой сильнее", - подмечает главный онколог.

Особое внимание скринингам нужно уделить тем, чьи родственники страдали онкозаболеваниями.

В Казахстане также отмечает рост случаев рака языка, десны и ротовой полости. И здесь ранним выявлением должны заниматься стоматологи и лоры, которых онкологи также обучают правильным действиям.

Маршрут пациента

Человек с подозрением на онкозаболевание должен пойти в свою поликлинику, где прикреплен по ОСМС, сообщить там об этом. Его сразу должен принять врач общей практики и направить на необходимые обследования – КТ, МРТ, анализы. И выписать направление на бесплатное прохождение исследований.

Клинико-диагностические услуги для пациентов с подозрением на онкологию на этом не заканчиваются. В поликлинике работает онколог, и он должен взять биопсию. Если он не в силах помочь, то должен направить в онкологический центр.

"В протоколах уменьшен до 10 дней срок обследования и постановки диагноза. Это в идеале так должно быть. Но мы выезжали на места. Даже в Алматы есть поликлиники, где система работает чётко, но есть и такие медорганизации, которые находятся в красной зоне, не соблюдают механизм работы с пациентами, у которых есть подозрение на онкологию. Поэтому совместно с Минздравом мы проводим разъяснительную работу со всеми поликлиниками", - поведала Диляра Кайдарова.

Детский рак

Причинами рака у детей чаще всего становятся изменения на эмбриональном уровне. Врачи говорят, что не все опухоли можно заметить на ранней стадии, поэтому часть из них внезапно проявляется на первом году жизни ребенка. Это опухоли мозга, ЦНС, почек. Лучшие мировые учёные сейчас думают над тем, как научиться заранее выявлять предрасположенность на эмбриональном уровне.

Внес свою лепту и COVID-19. По данным врача Кайдаровой, перенесенная вирусная инфекция у матери во время беременности может стать причиной развития рака у ребенка. Также коронавирус вызвал рост раковых заболеваний у взрослых, потому что стал настоящим шоком для иммуной системы людей.

Будущее страны

В 2022 году завершилось действие Комплексного плана по борьбе с онкозаболеваниями в Казахстане. В апреле 2023 году онкологи подготовят новый, рассчитанный до 2025 года. В рамках документа планируется поставить такие задачи, как строительство новых онкоцентров во всех регионах, обновление оборудование и повышение квалификации врачей-онкологов, а также развитие специализированного лечения, паллиативной помощи и реабилитации. Все эти меры по снижению случаев онкологических заболеваний в Казахстане будут эффективными, если казахстанцы со своей стороны будут охотнее посещать скрининги, а другие государственные органы продолжат реализацию мер по улучшению экологии и газификации регионов.