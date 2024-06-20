Рак обнаружили у телеведущего Отара Кушанашвили

У Отара Кушанашвили обнаружили злокачественную опухоль в брюшной полости. Телеведущего уже оперируют. Об этом сообщил музыкальный критик и друг шоумена Владимир Полупанов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.

"Нашли опухоль, я не знаю точно, поджелудочная или другой орган, было подозрение на панкреатит, но нашли опухоль", - сообщил Полупанов. 20 июня стало известно, что Кушанашвили попал в больницу. Несколько дней назад он начал жаловаться на сильные боли в области живота, слабость и одышку.