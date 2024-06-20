Рак обнаружили у телеведущего Отара Кушанашвили
Сегодня, 21:28
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:28Сегодня, 21:28
126Фото: ntv.ru
У Отара Кушанашвили обнаружили злокачественную опухоль в брюшной полости. Телеведущего уже оперируют. Об этом сообщил музыкальный критик и друг шоумена Владимир Полупанов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.
"Нашли опухоль, я не знаю точно, поджелудочная или другой орган, было подозрение на панкреатит, но нашли опухоль", - сообщил Полупанов.
20 июня стало известно, что Кушанашвили попал в больницу. Несколько дней назад он начал жаловаться на сильные боли в области живота, слабость и одышку.
Самое читаемое
- Новый вид растения обнаружили в Казахстане
- Китайская компания построит огромный торгово-развлекательный комплекс в Астане
- Как голливудская актриса: девушка-полицейский из Атырау набирает популярность в Казнете
- Умер сын модельера Вячеслава Зайцева
- Он мой тесть: глава Минцифры об отношениях с чиновниками "Старого Казахстана"