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Рак на ранней стадии стали чаще выявлять в Мангистауской области
В Мангистауской области каждый четвёртый случай онкологии выявлен на ранней стадии. Об этом говорили во время рабочей поездки в регион первого вице-министра здравоохранения Тимура Султангазиева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Тимур Султангазиев посетил ряд медицинских объектов, также принял участие совместно с главными врачами в обсуждении актуальных вопросов здравоохранения.
"По итогам работы онкологической службы региона отмечена положительная динамика ключевых показателей за прошлый год. Если, в 2021 году было выявлено 855 случаев или 117,2 на 100 тысяч населения, то за 2022 год выявлено 1000 случаев или 132,4 на 100 тысяч населения. Так, рост выявляемости онкопатологий в динамике составил 12,9 процента в сравнении с 2021 годом. Каждый четвертый пациент или 25 процентов случаев обнаружены на первой стадии болезни, с динамикой роста – 37,4 процента. В структуре заболеваемости преобладают: рак молочной железы- 11 процентов, рак шейки матки – 8,3 процента, коллоректальный рак — 7,4 процента, рак желудка — 6,9 процента и рак пищевода – 6,8 процента", — говорится в сообщении Минздрава.
В ведомстве уточнили, что свыше половины онкобольных (в 53,4 процента случаев) превышают порог пятилетней выживаемости, и этот показатель имеет ежегодную положительную динамику, смертность от рака в регионе снизилась на 17,3 процента. Если в 2021 году смертность составила 368 случаев или 50,5 на 100 тысяч человек, то за 2022 год – 312 случаев или 41,3 на 100 тысяч населения.
В прошлом году обследования на выявление рака молочной железы прошли на 39 процентов больше женщин, чем в 2021 году, охват скринингом рака шейки матки увеличился на 161,6 процента.
Первый вице-министр поручил кураторам службы усилить работу по выявляемости злокачественных образований на ранних стадиях, обеспечить пациентам "зеленый коридор" для своевременного получения медпомощи, также повысить эффективность работы Ситуационного центра.
В 2022 году в Мангистауской области было введено в эксплуатацию новое здание онкологического диспансера с новейшим оборудованием, в том числе — линейный ускоритель, аппарат для брахиотерапии, С-дуга, КТ с планирующей системой, МРТ, цифровой маммограф с стереотаксической системой и томосинтезом, эндо-УЗИ, чистовые операционные и отделение реанимации со всем необходимым оснащением для проведения оперативной деятельности открытым и малоинвазивным способом.
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