Рак и мутации: что нам готовят очередные вспышки звезд

Исследователи в Физико-техническом институте им А.Ф. Иоффе разработали теорию, которая объясняет новый механизм — как вспышки сверхновых звезд могут вызывать рак и мутации на Земле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на iz.ru.

Ученые предположили, что частицы высокой энергии, проходя через атмосферу, способствуют образованию радиоактивного изотопа углерода С-14, который легко расходится по биосфере и в том числе накапливается в организме человека.

"К примеру, если радионуклид встраивается в молекулы ДНК, то при своем распаде он может нарушать структуру генетических молекул. Это может спровоцировать неправильное развитие клеток. Такие ошибки могут стать причиной онкологии, наследственных патологий или мутаций", — рассказал один из авторов гипотезы старший научный сотрудник лаборатории масс-спектрометрии ФТИ РАН Анатолий Павлов.

Он отметил, что у углерода С-14 долгий период полураспада составляет около 5700 лет, но взрывной рост количества этого изотопа в теле человека, спровоцированный увеличением в окрестностях Земли частиц, пришедших в потоке от вспышки сверхновой, может существенно увеличить угрозу развития негативных сценариев.