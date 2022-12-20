open menu ca-mediaforum.org
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Раимбек Баталов проинформировал главу государства о трансформации НПП
Раимбек Баталов проинформировал главу государства о трансформации НПП Вчера, 14:39
279
Вчера, 14:39
279

Раимбек Баталов проинформировал главу государства о трансформации НПП

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем президиума НПП "Атамекен" Раимбеком Баталовым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства заслушал информацию о проводимой работе по поддержке и развитию отечественного предпринимательства, сотрудничестве между государством и бизнесом, ключевых направлениях трансформации Национальной палаты предпринимателей.

Раимбек Баталов рассказал о проведенном анализе и сокращении несвойственных палате функций, передаче их в конкурентную среду, а также кардинальном сокращении зависимости НПП от бюджетных программ. В ходе встречи особое внимание было уделено ключевым направлениям развития предпринимательства в стране. Отмечена необходимость создания условий для появления новой волны предпринимателей, которые будут придерживаться важных принципов: высокой социальной ответственности, добросовестности, налоговой чистоплотности, соблюдения экологических требований и т.д.

В настоящее время Палата проводит глубокий экспертный анализ по выявлению наиболее приоритетных оперативных и стратегических вопросов, решение которых в тесном партнерстве с Правительством, акиматами будет способствовать эффективной диверсификации экономики, реализации новой экономической политики и созданию благоприятного бизнес-климата.

Президент, приняв отчет Национальной палаты предпринимателей, отметил важность учета позиции бизнеса при принятии стратегических решений, а также актуальность предлагаемых мер стимулирования развития отечественного предпринимательства и подходов к трансформации "Атамекен".

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Раимбек Баталов #атамекен #встреча
BaigeNews.kz
Вчера, 14:39
279
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх