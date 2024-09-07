Рахметжан Хамаев завершил Паралимпиаду на шестом месте
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Рахметжан Хамаев занял 6-е место в весовой категории до 88 кг в соревнованиях по парапауэрлифтингу на Паралимпийских играх, подняв 200 кг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Паралимпийского комитета Казахстана.
Первое место в этой категории завоевал Панпан Ян из Китайской Народной Республики с результатом 242 кг.
Второе место занял египтянин Мохамед Элефат с результатом 224 кг, а третье место досталось украинцу Юрию Бабинцу, который поднял 214 кг.
Ранее своё выступление на паралимпийских играх завершила казахстанка Раушан Койшибаева. Также сегодня в Париже состоялись полуфинальные заезды по пара каноэ. Казахстанские спортсменам Спатаю Бибарысу и Жаныл Балтабаевой не удалось пройти в финал. А парадзюдоисту Журкамырзе Шукурбекову предстоит побороться за "бронзу".
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