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Рахметжан Хамаев завершил Паралимпиаду на шестом месте

Сегодня, 18:22
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Паралимпийский комитет РК Сегодня, 18:22
Сегодня, 18:22
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Фото: Паралимпийский комитет РК

Рахметжан Хамаев занял 6-е место в весовой категории до 88 кг в соревнованиях по парапауэрлифтингу на Паралимпийских играх, подняв 200 кг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Паралимпийского комитета Казахстана.

Первое место в этой категории завоевал Панпан Ян из Китайской Народной Республики с результатом 242 кг. 

Второе место занял египтянин Мохамед Элефат с результатом 224 кг, а третье место досталось украинцу Юрию Бабинцу, который поднял 214 кг.

Ранее своё выступление на паралимпийских играх завершила казахстанка Раушан Койшибаева. Также сегодня в Париже состоялись полуфинальные заезды по пара каноэ. Казахстанские спортсменам  Спатаю Бибарысу и Жаныл Балтабаевой не удалось пройти в финал.  А парадзюдоисту Журкамырзе Шукурбекову предстоит побороться за "бронзу".

 

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