На Зеленом базаре в Алматы обычный день обернулся интернет-сенсацией благодаря встрече туриста и харизматичного юного продавца, передаёт BaigeNews.kz. Известный тревел-блогер из-за границы по имени Серхио, у которого более 134 тысяч подписчиков в TikTok, опубликовал видео с подростком, торгующим сувенирами. Мальчик, свободно говорящий на английском языке, не только помог выбрать магнитик, но и с легкостью вступал в дружелюбный диалог, демонстрируя не по годам развитые навыки общения.

Юный продавец оказался школьником из Алматы. Он охотно рассказывал о товарах, с юмором и уверенностью общался с туристом и даже научил его говорить "рахмет" - "спасибо" по-казахски.

Видеоролик стремительно набрал популярность: всего за сутки он собрал сотни тысяч просмотров и массу восторженных комментариев. Пользователи отмечают воспитанность, языковую уверенность и предприимчивость мальчика, называя его "будущим предпринимателем", "гордостью Алматы" и "символом нового поколения".

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